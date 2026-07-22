22 июля — Черничный день: народные приметы, запреты и традиции

22 июля собирают чернику и первые огурцы, соблюдая обряды для защиты урожая. В этот день избегают ссор, не дают в долг и не отказывают в помощи, чтобы сохранить благополучие в доме.

22 июля в народном календаре известно как Черничный день — время, когда в лесах поспевает черника, а на грядках наливаются первые огурцы. С этой датой связано множество крестьянских традиций и поверий, которые помогали сохранить урожай и привлечь удачу в дом. Собирать ягоды и овощи в этот день полагалось с особым почтением, соблюдая неписаные правила и избегая того, что могло навлечь беду, пишет "Аргументы и факты – aif.ru".

Традиции сбора черники и первого урожая

Главным занятием 22 июля считалось хождение в лес за черникой. Ягоду не просто ели свежей — её сушили на зиму, запекали в пирогах, варили компоты и варенье, веря в её целебную силу. К сбору относились с уважением: старались не рвать кусты, не шуметь и не ссориться в лесу. Считалось, что лесная ягода «обижается» на грубость и может в следующий раз не уродиться.

На огородах в этот день снимали первый урожай огурцов. Существовал любопытный обряд: хозяйка тайком от всех рвала первый огурец и закапывала его в дальнем углу огорода — так защищали остальной урожай от сглаза и неурожая. Второй огурец давали попробовать самому младшему в семье, чтобы в следующих плодах не чувствовалась горечь. Иногда первый огурец относили соседям — это считалось доброй приметой и укреплением добрососедских отношений.

Вечером принято было садиться за праздничный ужин всей семьёй — с пирогами, свежими огурцами и черникой, чтобы отпраздновать первые летние дары.

Что нельзя делать 22 июля

В Черничный день избегали ссор и скандалов. Считалось, что ругань, начатая в этот день, повлечёт за собой финансовые трудности и затяжные болезни. Нельзя было неуважительно относиться к ягодам и овощам: тот, кто выбросит или испортит чернику или огурцы, рисковал остаться без зимних запасов. Запрещалось давать деньги в долг после заката солнца — по поверью, вместе с ними из дома уйдут благополучие и достаток. В этот день особенно поощрялась помощь просящим — отказ в подаянии мог обернуться лишениями.

Приметы Черничного дня

Наши предки внимательно следили за урожаем ягод и поведением природы. Богатый урожай черники предвещал холодную и снежную зиму. Кислые ягоды предсказывали дождливый август и плохой сенокос. Обилие огурцов сулило тёплую и затяжную осень. Много черники в лесу — к голодному году, мало — к урожайному.

Вывод

22 июля — Черничный день, когда собирают ягоды и первые огурцы, соблюдая уважение к лесным и огородным дарам. Ссоры, отказ в помощи и долги после заката в этот день — под запретом, чтобы не лишиться урожая и благополучия.

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