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Народные приметы на 29 июля: что запрещено в день Матроны Народные приметы на 29 июля: что запрещено в день Матроны
В этот день нельзя ходить в лес, ссориться, стричься и убираться в доме, чтобы не навлечь беду. Приметы дня предсказывают погоду на осень и урожай, а собранные травы наделяли особой целебной силой.
29 июл 2026 01:17
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Народные приметы на 21 июля: что можно и что нельзя в день Прокопия Жнеца, чтобы не навлечь беду Народные приметы на 21 июля: что можно и что нельзя в день Прокопия Жнеца, чтобы не навлечь беду
21 июля не планируют поездки и не начинают новых дел, чтобы избежать неудач. Утренний ливень — к богатому урожаю, а дождь без ветра — к долгому ненастью.
21 июл 2026 01:10
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