В этот день не ссорятся и не берут в долг. Собирают грибы, мирятся и следят за приметами.
В день Бориса и Глеба: запрещены новые дела, долги и ссоры, а полевая работа откладывается из-за гроз.
Традиции и строгие запреты этого дня.
В день Марии Магдалины: собирают ягоды, умываются росой, наводят порядок в доме. Приметы предсказывают осень и урожай.
3 августа — день Онуфрия Молчаливого, когда лишние слова и шум считались опасными, а тишина и молчаливый труд защищали от бед.
2 августа — Ильин день, когда строгие запреты и народные приметы определяли жизнь крестьян, а погода предсказывала характер всей осени.
В этот день не едят скоромное, не стирают и не шьют, а рыжего кота кормят для удачи.
В этот день не начинали новых дел, не купались после заката и не убивали пауков.
Приметы этого дня предсказывали осень и зиму, а сухие молнии считались предвестниками пожаров.
В этот день нельзя ходить в лес, ссориться, стричься и убираться в доме, чтобы не навлечь беду. Приметы дня предсказывают погоду на осень и урожай, а собранные травы наделяли особой целебной силой.
Приметы обещают урожай и тёплую осень, а запреты касаются работы в поле, стирки и купания.
27 июля — день Акилы Соломенного, когда крестьяне отдыхали на соломе и следили за погодой.
26 июля — Собор Архангела Гавриила, день труда, помощи и сбора трав. Запрещены ссоры, ложь, лень, отказ в помощи и долги. Хлеб не выбрасывают, а крошки отдают птицам.
25 июля не дают и не берут в долг, не проливают воду и не отправляются в дальнюю дорогу.
24 июля — день святой Ольги, когда молились об урожае, работали в поле и соблюдали запреты.
День подходит для рыбалки, сбора трав и банных традиций, а гром и ряска подскажут, каким будет урожай.
22 июля собирают чернику и первые огурцы, соблюдая обряды для защиты урожая. В этот день избегают ссор, не дают в долг и не отказывают в помощи, чтобы сохранить благополучие в доме.
21 июля не планируют поездки и не начинают новых дел, чтобы избежать неудач. Утренний ливень — к богатому урожаю, а дождь без ветра — к долгому ненастью.
Перед дальней дорогой существует множество примет: о поездке не рассказывают заранее, не моют голову и не возвращаются, чтобы не навлечь беду.
Имя с историей, которое снова в тренде