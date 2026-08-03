Народные приметы на 3 августа: как правильно провести день памяти Онуфрия Молчаливого

3 августа — день Онуфрия Молчаливого, когда лишние слова и шум считались опасными, а тишина и молчаливый труд защищали от бед.

В череде летних дней есть один, когда шум и пустые разговоры считались опасными. 3 августа наши предки называли днём Онуфрия Молчаливого — в честь святого, который дал обет безмолвия. В этот день народная мудрость учила одному: слова имеют силу, а лишние — приносят беду, пишет "Аргументы и Факты".

Почему тишина была главным правилом дня

Считалось, что 3 августа нечистая сила особенно чутка к человеческим голосам. Громкие разговоры, смех, сплетни и песни могли привлечь её внимание. Нарушитель запрета рисковал навлечь на себя и своих близких беды и болезни. Поэтому крестьяне стремились провести день в полной тишине. Если и говорили, то шёпотом и только по делу. Тишина становилась защитой, а молчаливый труд — залогом удачи.

Чем занимались крестьяне в этот день

В Онуфриев день работа в поле шла, но молча. Готовили закрома и амбары, выводили грызунов и насекомых, а из первых плодов варили заготовки. Особую ценность имела вода, набранная до рассвета — она лечила и защищала дом. Новые дела начинали, но только без спешки и лишнего шума.

Строгие запреты

В день Онуфрия Молчаливого царил строгий порядок:

Никакой суеты, громких голосов и ссор.

Безделье и беспорядок сулили бедность.

Лес до обеда обходили стороной — боялись нечисти, а в реки после Ильина дня не лезли — вода считалась холодной и опасной.

Чужую одежду тоже не примеряли, чтобы не навлечь на себя чужие беды.

Приметы на погоду

В этот день природа сама рассказывала о том, какими будут осень и зима. Если ночь выдавалась холодной — ждали ранних и суровых морозов. Тёплый дождь сулил грибное изобилие, а гроза с ливнем — сырую осень и град. Туман, стелющийся по низинам, обещал устойчивое тепло. Много светлячков — осень затянется до позднего ноября. Если в небе появлялись стаи гусей — значит, осень наступит рано. А утренняя роса была плохим знаком для льна — урожай обещал быть скудным.

Вывод

Это день, когда народная мудрость напоминает о силе тишины. Молчание не только защищает от бед, но и помогает сосредоточиться, привести мысли в порядок и сохранить мир в доме. В суете повседневности мы редко задумываемся о том, сколько лишних слов произносим.

Ранее мы рассказывали о приметах в день Ильи.