Бахилы в августе беру пачками - и радуюсь своей хитрости: вот как использую

Даже у самых узкоспециализированных вещей часто находится масса неочевидных применений. Бахилы – яркий пример того, как аптечный расходник превращается в многофункциональный бытовой инструмент. Стоят копейки, продаются пачками, а пользы приносят не меньше дорогих органайзеров. Автор news102 раскрыл несколько практичных способов использовать их с умом.
Хранение мелочей и защита продуктов
Прозрачные мешочки отлично заменяют органайзеры для рукоделия. Сортируйте в них бусины, пуговицы, стразы и ленты – всегда видно содержимое, ничего не теряется.
На кухне натяните бахилы на тарелку с остатками еды: резинка плотно фиксирует край, не давая пище заветриваться и впитывать чужие запахи в холодильнике.
Косметические процедуры и садоводство
После нанесения питательной маски на руки или ноги наденьте бахилы сверху. Тепловой парниковый эффект усиливает действие крема, заменяя профессиональные перчатки.
Для рассады используйте тот же прием: накройте бахилой стаканчик с посевами – резинка удержит влагу, ускоряя всхожесть без покупного парничка.
Автомобильные хитрости
Надевайте бахилы на боковые зеркала припаркованной машины. Они защищают от дождя, снега и грязи, легко снимаются и не царапают поверхность. Дешево, быстро, эффективно.
Ранее "Городовой" рассказывал, как быстро отстирать белые носки.