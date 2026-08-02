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От Дома Зингера до «счастливого» билета: как Петербург превратил еду в искусство

Опубликовано: 2 августа 2026 12:37
 Проверено редакцией
От Дома Зингера до «счастливого» билета: как Петербург превратил еду в искусство
От Дома Зингера до «счастливого» билета: как Петербург превратил еду в искусство
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Рассказываем, зачем в петербургских ресторанах искать советские билетики?

Петербург давно перестал быть городом только «пышек и шавермы». Сегодня это настоящая гастрономическая столица, где еда — такое же искусство, как Эрмитаж, только вкуснее.

Издатель ресторанного гида The Taste Алексей Поликарпов рассказал "Городовому" про места, которые показывают новый уровень города.

Завтрак в декорациях модерна: René

Если хотите почувствовать дух старого Петербурга, идите в Дом Зингера. На втором этаже, прямо над книгами, спряталось René.

Главная фишка здесь — огромные панорамные окна с видом на Казанский собор.

"Хороший пример того, как в Петербурге исторический интерьер начала XX века становится частью гастрономического опыта, а не просто декорацией.

Стоит рекомендовать не только за меню, но и за атмосферу самого пространства", - говорит эксперт.

Ностальгия и борщ: «Перемена»

На Петроградке команда Duo Band открыла «Перемену». Они взяли привычные с детства блюда и превратили их в высокую кухню.

"Здесь берутся за борщ и вареники не для того, чтобы воспроизвести классику, а чтобы её переосмыслить.

Русская кухня существует между памятью и экспериментом — вплоть до деталей: номерки в гардеробе — это советские автобусные билеты, и каждый билет «счастливый»", - отмечает Алексей Поликарпов.

Итальянский шик на Фонтанке: Salone Pasta Bar

Это место для тех, кто любит эстетику и шумные ужины. Ресторан находится в старом фонде с высокими потолками и правильным светом.

Сюда приходят за классной пастой и атмосферой «дольче вита» в самом центре Петербурга. Вечером здесь всегда аншлаг, поэтому бронируйте стол заранее.

Япония без компромиссов: Self Edge Japanese

Если вы устали от обычных роллов с майонезом, вам на улицу Радищева. Здесь всё серьезно: дикая рыба, настоящий корень васаби, который трут прямо при вас, и огромный выбор саке.

Это ресторан для вечернего формата, где акцент сделан на чистоту вкуса и качество редких продуктов.

Почему Петербург — это круто?

Гастрономия Петербурга уникальна тем, что она «авторская». В отличие от Москвы, здесь меньше пафоса, но больше души.

Местные шефы не боятся экспериментировать с локальными продуктами: корюшкой, ладожским судаком или лесными грибами.

Петербург — не только про уличную и советскую гастрономию, но и про полноценную рестораторскую культуру, где местные команды создают авторские концепции международного уровня, сохраняя связь с городским контекстом и историей", - отмечает эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, как попробовать Петербург на вкус.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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