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Зачем в Петербурге убирают «невидимый» снег посреди лета

Опубликовано: 2 августа 2026 13:20
 Проверено редакцией
Зачем в Петербурге убирают «невидимый» снег посреди лета
Зачем в Петербурге убирают «невидимый» снег посреди лета
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Губернатор Александр Беглов рассказал, зачем снегоуборочная техника летом выходит на улицы Северной столицы.

Недавно по Невскому проспекту проезжала снегоуборочная техника и делает вид, что грузит снег, которого, само собой, в +25 нет.

Горожане шутили, но у этого «перформанса» есть вполне серьезная причина. Губернатор Александр Беглов объяснил, зачем это нужно.

Репетиция перед «белым адом»

Представьте: зима, метель, плотный поток машин, а вам нужно на огромном погрузчике ювелирно подъехать к самосвалу.

Ошибка стоит дорого — можно и чужую машину зацепить, и движение парализовать.

Чтобы водители не пасовали в реальных сугробах, они тренируются сейчас, сообщил ТАСС губернатор Александр Беглов.

Летом это делать проще и безопаснее: асфальт сухой, видимость отличная. Это как сухая тренировка у пловцов — сначала отрабатываешь движения на берегу, а потом идешь в воду.

Жизнь — это не черновик

Беглов сравнил работу городских служб с письмом «на чистовик». В управлении городом, как и в работе водителя спецтехники, нет возможности стереть ошибку ластиком.

Если зимой техника встанет из-за неопытности персонала, исправлять это будет поздно — город просто утонет в пробках.

Поэтому лучше сейчас вызвать улыбки прохожих «уборкой» невидимого снега, чем зимой вызвать их гнев из-за нечищеных дорог.

Главное — готовность системы

Что в итоге? Летние выезды — это проверка не только водителей, но и диспетчеров. Проверяется, как быстро техника выходит на точки, как работает логистика и связь.

Город старается извлечь уроки из прошлых снежных коллапсов. Станет ли в Петербурге этой зимой чище? Посмотрим.

Но то, что технику «выгуливают» заранее, дает надежду, что первый снег не станет для коммунальщиков внезапным сюрпризом.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге платить за ЖКХ меньше.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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