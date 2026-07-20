Шесть месяцев поддержки и модули для восьми тысяч человек: как в Петербурге платить за ЖКХ меньше

Подать заявление на субсидию можно через портал «Госуслуги.

Цены на коммуналку растут, и это факт. Но мало кто знает, что государство может вернуть часть денег обратно.

Субсидия на ЖКХ: как забрать свои деньги

Если вы тратите на оплату квартиры значительную часть бюджета, вам положена субсидия. В Петербурге и области планка установлена на уровне 14% от общего дохода семьи, сообщает "Петербургский дневник".

Если чеки за свет, воду и тепло съедают больше — пора оформлять выплату.

Важный нюанс: для сравнения, в большинстве других регионов России этот порог выше — 22%. Жителям нашего региона в этом плане повезло больше.

Как оформить и что подготовить

Ходить по кабинетам необязательно. Самый простой путь — портал «Госуслуги». Если привыкли по старинке, можно заглянуть в ближайший МФЦ.

Что взять с собой:

Паспорт.

Документы на квартиру (собственность или договор найма).

Справку о доходах всех членов семьи за последние полгода.

Номер банковского счета (куда придут деньги).

Субсидию дают на полгода. Потом ее нужно продлевать. Иногда это происходит автоматически, но лучше проверить статус в личном кабинете.

Главный «подвох»: долги

Есть одна причина, по которой в деньгах точно откажут — это долги за коммуналку. Но не просто любые просрочки, а те, по которым уже есть решение суда.

Если вы просто забыли оплатить прошлый месяц, субсидию дадут, но долги лучше закрыть как можно скорее.

Чистая вода в поселках: проект в Барышево

Пока жители оформляют льготы, власти региона занялись инфраструктурой. В поселке Барышево (Выборгский район) начали строить современную станцию очистки стоков.

Это не огромный бетонный завод, а мобильный модульный объект. Его мощность — 30 кубометров в сутки.

Этого хватит, чтобы полностью очистить все бытовые стоки поселка и сделать местную экологию заметно лучше.

Цифры и сроки:

Цена вопроса: 50,3 млн рублей.

50,3 млн рублей. Источник: бюджет области.

бюджет области. Когда достроят: к концу 2026 года.

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