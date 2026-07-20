Лазер против времени: зачем петербургским скульптурам измеряют глубину трещин

Первые на очереди модели двух декоративных скульптур львов.

Мы привыкли, что петербургские львы и бронзовые всадники стоят вечно. Но на самом деле время, петербургская сырость и выхлопные газы медленно разрушают их.

Чтобы сохранить красоту для потомков, в городе начали масштабную «оцифровку» истории.

Что происходит?

В Петербурге запустили проект по лазерному 3D-сканированию памятников, сообщили в Смольном. С помощью специальных сканеров специалисты создают «цифровых двойников» городских скульптур.

Это не просто картинка, а сверхточная объемная модель, где виден каждый изгиб и каждая трещинка.

Первыми «в цифру» отправятся два декоративных льва из Некрополя мастеров искусств. Эти звери — настоящие путешественники.

Их создали еще в 1807 году для украшения Пулковской горы, и за два века они изрядно повидали виды.

Зачем это нужно?

Камень — материал капризный. Например, многие старые памятники Петербурга сделаны из пудостского камня. Он мягкий и пористый, поэтому легко разрушается от влаги и морозов.

Вот что дает 3D-сканирование:

Безопасность. Сканеру не нужно прикасаться к статуе. Никаких лесов и лишних контактов.

Сканеру не нужно прикасаться к статуе. Никаких лесов и лишних контактов. Точный диагноз. Лазер видит глубину трещин и площадь налета, которые не заметит человеческий глаз.

Лазер видит глубину трещин и площадь налета, которые не заметит человеческий глаз. Идеальная шпаргалка. Если памятник пострадает от рук вандалов или стихии, у реставраторов будет модель, по которой его можно восстановить с точностью до миллиметра.

Кто следующий на очереди?

В этом году планируют отсканировать восемь крупных объектов. Сразу после львов специалисты возьмутся за «Диоскуров, укрощающих коней» у входа в Манеж.

Интересный факт: недавно ученые уже создали цифровую модель монумента «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Теперь у главного символа памяти есть свой вечный виртуальный архив.

Город меняется, но его исторический облик теперь под защитой технологий. Благодаря «цифровым двойникам» реставрация станет быстрее и качественнее.

Мы можем быть уверены: даже через сто лет памятники будут выглядеть так, как их задумывали великие мастера прошлого. История города теперь застрахована от исчезновения.

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