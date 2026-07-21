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Панкейки пышные словно облако - без дрожжей в составе: заменяем их другими ингредиентами

Опубликовано: 21 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Панкейки пышные словно облако - без дрожжей в составе: заменяем их другими ингредиентами
Панкейки пышные словно облако - без дрожжей в составе: заменяем их другими ингредиентами
Городовой ру
Как приготовить пышные панкейки

Кефир прекрасно подходит не только для приготовления оладий, но и панкейков. Портал “Аймкук” советует воспользоваться простым рецептом. Панкейки получаются пышными и воздушными.

Ингредиенты:

  • кефир - 1 стакан;
  • яйцо - 1 штука;
  • мука - 1 стакан;
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • соль - щепотка;
  • сода - ½ чайной ложки;
  • сахар - 3 столовые ложки;
  • растительное масло - 4 столовые ложки.

Приготовление:

Кефир нужно немного подогреть, добавить в него сахар, соль, подсолнечное масло и яйцо. Взбить с помощью обычного венчика. Муку смешать с содой и разрыхлителем, после чего добавить сухие компоненты в кефир.

Консистенция теста должна быть густой. Далее следует подготовить сковороду, прогреть ее на среднем огне без масла. С помощью ложки выложить тесто, обжарить его до румяности с каждой стороны.

Готовые панкейки необходимо подавать в горячем виде. Они отлично сочетаются с медом, сливочным маслом, шоколадным топингом, кленовым сиропом или взбитыми сливками. Кто-то не любит мудрить, поэтому использует обычную сметану.

Личный опыт

Я подаю панкейки с вареньем. По вкусу они ничем не отличаются от оладий, поэтому для блюда любое варенье идеально подходит.

Ранее портал "Городовой" рассказал о рецепте пышных лепешек на сковороде.

Автор:
Полина Аксенова
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