Россияне нашли обходной путь в решении жилищного вопроса — без покупки квартир

Почему рынок жилья замер

Кажется, раньше покупка квартиры была почти обязательной вехой в жизни, а сейчас многие будто нажали на паузу. Эксперты фиксируют заметное охлаждение спроса: люди дольше думают, тщательнее взвешивают варианты и нередко откладывают сделку.

В чем причина такой осторожности и какие пути решения жилищного вопроса остаются доступными — разбираемся без лишней воды.

Что тормозит покупку жилья

На замедление рынка влияет сразу несколько факторов:

высокие ставки по ипотеке — даже при наличии накоплений переплата пугает;

ужесточение льготных программ — правило «одна льготная ипотека — в одни руки» заставляет выбирать с особой тщательностью;

неопределенность в доходах — без финансовой подушки рисковать не хочется.

Риелторы отмечают: если раньше на выбор квартиры уходило пару недель, теперь на это нередко требуется от трех месяцев до года.

Альтернативы: не только покупка

Пока одни копят и ждут, другие ищут обходные пути. Например, в Госдуме готовят законопроект о льготной долгосрочной аренде — это может стать реальной опорой для семей, которым важно закрепиться в районе (школа, поликлиника, садик). Такой формат дает стабильность, которой не хватает при обычной аренде.

На чем экономят, если все-таки покупают

Когда решение принято, покупатели стараются снизить нагрузку:

берут жилье с черновой отделкой — ремонт делают постепенно;

выбирают чуть дальше от центра — за те же деньги получают больше квадратных метров;

смотрят объекты в Новой Москве или области при хорошей транспортной доступности.

Такой подход позволяет не выходить за рамки бюджета и при этом получить полноценное жилье.

Рассрочка от застройщика: скрытые риски

Рассрочка кажется удобной: нет процентов, как в ипотеке, и можно распределить платежи. Но подвох в деталях: большой первоначальный взнос (30–50%) и риск не потянуть дальнейшие выплаты.

Если финансовое положение изменится, есть вероятность потерять объект, даже если часть денег уже внесена. Поэтому эксперты советуют иметь запас на 3–6 платежей.

Вывод

Рынок жилья сейчас требует от покупателей максимальной собранности: ставки высоки, условия строги, а ошибки дорого обходятся. Разумный подход — не торопиться, просчитывать варианты и обязательно оставлять финансовый резерв. Об этом сообщает "УРА.РУ" (18+).

Мнение россиян

«Смотрю на цены и ставки — пока лучше копить. Лишний стресс ни к чему». «Если брать, то только с запасом по деньгам: мало ли что случится». «Долгосрочная аренда с льготой — вот это было бы реально удобно для семьи».

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