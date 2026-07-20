Учет дачных построек к декабрю 2026: кому придется платить больше за теплицы и сараи

Что регистрировать и как не попасть на штраф

Дачный сезон в самом разгаре, а правила учёта построек тем временем меняются. С 2026 года нюансы оформления хозпостроек и применения льгот стали строже, и незнание норм легко оборачивается доначисленным налогом.

Капитальные и некапитальные: в чём разница

Главный критерий — связь с землёй. Если у постройки заглублённый фундамент и её нельзя перенести без разрушения, она считается капитальной и подлежит учёту. Если объект лёгкий и мобильный — регистрировать не обязательно.

Льгота на 50 кв. м: как сэкономить на налоге

Если хозпостройка внесена в ЕГРН, но её площадь не больше 50 кв. м, налог с неё не берут — но только с одного объекта на всю страну и при условии, что его не используют для бизнеса.

Муниципалитеты могут расширять льготу, например, давать её на несколько построек. Важно: льгота не применяется автоматически — её нужно заявить, приложив подтверждающие документы.

Как оформить постройку через Росреестр

Процесс несложный, если действовать по плану:

Обратиться к кадастровому инженеру за техническим планом. Подготовить документы на землю (выписку из ЕГРН или правоустанавливающий документ). Подать заявление через МФЦ или электронно на «Госуслугах». Оплатить госпошлину (при электронной подаче — со скидкой 30 %). Получить выписку из ЕГРН с кадастровым номером и правом собственности.

Для СНТ с 2026 года подача возможна только в электронном виде. Об этом сообщает канал "NEWS.ru" (18+).

Мнение россиян

«Думала, если теплица без фундамента, про неё никто не узнает, а теперь боюсь, что дроны всё равно заметят и влепят штраф». «Главное — успеть с льготой до ноября, чтобы налог за год посчитали правильно, а не по полной ставке». «Лучше один раз сходить в МФЦ, чем потом бегать по инстанциям и доказывать, что постройка не самострой».

Вывод

Регистрация капитальных построек — способ избежать штрафов и споров, а льгота на объект до 50 кв. м помогает не переплачивать налог. Важно не тянуть до декабря: своевременное оформление и заявление льготы избавляют от лишних трат и нервов. Помните: льготы не начисляются сами — их нужно запрашивать.

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