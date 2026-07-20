Городовой / Новости Петербурга / Учет дачных построек к декабрю 2026: кому придется платить больше за теплицы и сараи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шесть месяцев поддержки и модули для восьми тысяч человек: как в Петербурге платить за ЖКХ меньше Новости Петербурга
Лазер против времени: зачем петербургским скульптурам измеряют глубину трещин Новости Петербурга
Болтунов и сплетников одной фразой «умыл» мудрый Сократ: люди с течением столетий не меняются – такова природа Полезное
«Привет» из Калининграда: синоптик рассказал, когда в Петербурге вновь потеплеет Новости Петербурга
От бульвара Головнина до Невского без пересадок: на Васильевском острове запустят новый троллейбус Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Учет дачных построек к декабрю 2026: кому придется платить больше за теплицы и сараи

Опубликовано: 20 июля 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Учет дачных построек к декабрю 2026: кому придется платить больше за теплицы и сараи
фото legion-media
Что регистрировать и как не попасть на штраф

Дачный сезон в самом разгаре, а правила учёта построек тем временем меняются. С 2026 года нюансы оформления хозпостроек и применения льгот стали строже, и незнание норм легко оборачивается доначисленным налогом.

Капитальные и некапитальные: в чём разница

Главный критерий — связь с землёй. Если у постройки заглублённый фундамент и её нельзя перенести без разрушения, она считается капитальной и подлежит учёту. Если объект лёгкий и мобильный — регистрировать не обязательно.

Льгота на 50 кв. м: как сэкономить на налоге

Если хозпостройка внесена в ЕГРН, но её площадь не больше 50 кв. м, налог с неё не берут — но только с одного объекта на всю страну и при условии, что его не используют для бизнеса.

Муниципалитеты могут расширять льготу, например, давать её на несколько построек. Важно: льгота не применяется автоматически — её нужно заявить, приложив подтверждающие документы.

Как оформить постройку через Росреестр

Процесс несложный, если действовать по плану:

  1. Обратиться к кадастровому инженеру за техническим планом.
  2. Подготовить документы на землю (выписку из ЕГРН или правоустанавливающий документ).
  3. Подать заявление через МФЦ или электронно на «Госуслугах».
  4. Оплатить госпошлину (при электронной подаче — со скидкой 30 %).
  5. Получить выписку из ЕГРН с кадастровым номером и правом собственности.

Для СНТ с 2026 года подача возможна только в электронном виде. Об этом сообщает канал "NEWS.ru" (18+).

Мнение россиян

«Думала, если теплица без фундамента, про неё никто не узнает, а теперь боюсь, что дроны всё равно заметят и влепят штраф».

«Главное — успеть с льготой до ноября, чтобы налог за год посчитали правильно, а не по полной ставке».

«Лучше один раз сходить в МФЦ, чем потом бегать по инстанциям и доказывать, что постройка не самострой».

Вывод

Регистрация капитальных построек — способ избежать штрафов и споров, а льгота на объект до 50 кв. м помогает не переплачивать налог. Важно не тянуть до декабря: своевременное оформление и заявление льготы избавляют от лишних трат и нервов. Помните: льготы не начисляются сами — их нужно запрашивать.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в СССР розетки ставили на уровне пояса, а теперь у пола.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью