Пемзу, скраб и крем — в мусорку: вот в чем реальный секрет гладких и шелковистых пяточек

Как сделать пятки мягкими и нежными, как у младенца

Иногда мы тратим много сил и денег на кремы и скрабы, но пятки все равно остаются жесткими, как наждак. Трещины и натоптыши возвращаются снова и снова, хотя уход, кажется, был полноценным.

Дело не в том, что вы плохо ухаживаете за ногами. Просто вы не замечаете одну простую ежедневную привычку, которая сводит на нет все ваши старания.

Почему босиком ходить вредно

Ходить босиком по траве или песку полезно. Но по домашней плитке, ламинату или линолеуму — нет. Эти поверхности слишком твердые. Они давят на подушку стопы, и кожа начинает защищаться. Она наращивает грубый слой, чтобы не травмироваться. Поэтому пятки становятся шершавыми, даже если вы каждый день используете пемзу.

Носки не помогут

Многие думают, что носки спасут ситуацию. Но это ошибка. В носках кожа стопы пересыхает еще быстрее. Ткань трется о пятку, забирает влагу и не дает коже дышать. Носки не создают нужной поддержки и не защищают от давления пола. Они только маскируют проблему, а внутри нога продолжает грубеть.

Выбираем правильные тапочки

Единственное работающее решение — это качественная домашняя обувь. Она берет на себя удар и давление, сохраняя кожу мягкой. Чтобы тапочки принесли пользу, а не вред, запомните простые правила:

Берите тапочки только с закрытым задником, чтобы пятка была зафиксирована. Выбирайте натуральные материалы (кожа, хлопок, войлок), чтобы нога дышала. Откажитесь от плоской подошвы — покупайте модели с небольшим каблуком или супинатором. Проверьте, чтобы носок был широким и не сжимал пальцы.

Вывод

Просто поменяйте свои старые тапочки на правильную пару и носите их каждый день дома. Уже через 2-3 недели вы увидите, как пятки станут глаже, а трещины начнут затягиваться без лишних усилий.

Мой личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова перепробовала все: дорогие кремы, ночные маски, японские носочки-пилинги. Эффект был, но временный. А потом она заметила, что на даче у родителей, где деревянные полы, пятки становятся мягче. Дома Алина положила коврики и купила закрытые войлочные тапки. И через месяц ее пятки стали такими, как в юности — гладкими и нежными.

Ранее "Городовой" рассказывал, как быстро избавиться от седины.