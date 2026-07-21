Синоптики обновили данные: неделя с перепадами — от жары до дождей, готовьте зонты и солнцезащитные очки

На европейской части России ожидается переменчивая погода: на юге — жара до +34°, в центре и Поволжье — дожди и похолодание к середине недели. На Урале и Дальнем Востоке солнечно и тепло, а северо-запад накроют затяжные ливни с ветром.

На юге страны сохранится летний настрой — без резких перемен и капризов погоды. В Причерноморье днём ожидается до +34, а в степных районах Нижней Волги и Дона — до +31. Ливни с грозами если и пройдут, то лишь локально и быстро, не остужая общий фон. Море у Кавказа прогрелось до +27, у крымских пляжей вода немного прохладнее — около +25, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

В центральных регионах и Поволжье: от солнца к ливням

В Среднем Поволжье большую часть недели будет солнечно и аномально жарко — до +32. Исключение — четверг и пятница, когда местами вероятны грозовые дожди. В Центральной России понедельник станет самым тёплым днём: +26...+31. Со вторника на регион начнут влиять фронты атлантического циклона, которые принесут дожди и снижение температуры до +20...+25.

На северо-западе прохладно и сыро

Атлантический циклон, смещающийся на восток, задержится над северо-западом страны на всю неделю. Облачность будет плотной, дожди и грозы — частыми, местами возможен порывистый ветер. Солнечного света будет мало, поэтому столбики термометров не поднимутся выше +18...+23, на севере региона — лишь до +13...+18.

Урал и Сибирь: дожди отступают

На Урале ненастный период подходит к концу. В понедельник ещё возможны осадки с грозами, но затем погода улучшится, и температура повысится до +24...+29. В южных районах Сибири характер погоды не изменится: днём будут развиваться кучево-дождевые облака, вызывая кратковременные ливни и грозы. Воздух — до +23...+28.

Дальний Восток: лето продолжается

Юг Дальнего Востока встретит рабочую неделю без осадков — воздух прогреется до +32, а солнце будет радовать жителей Приморья и Приамурья практически каждый день. Исключение составят лишь отдельные районы, где возможны короткие грозы. На побережье Японского моря прохладнее: днём не выше +26.

В столице понедельник будет по-настоящему летним — до +31, а со вторника погода изменится: ожидаются грозы, которые принесут похолодание до +22...+25. В Санкт-Петербурге дождливая и ветреная погода задержится на всю неделю. Местами — грозы. Днём не выше +22.

Вывод

На юге и Дальнем Востоке сохранится тёплая и солнечная погода. На северо-западе, в центре и Поволжье ожидаются дожди, которые принесут прохладу и временное понижение температуры.

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