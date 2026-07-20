Синоптик Тишковец: август будет теплее июля — идеальное время для отпуска

Синоптик Евгений Тишковец обнародовал предварительный прогноз на оставшуюся часть летнего сезона. По его данным, самым тёплым месяцем года на Европейской территории России обещает стать август. Наступивший июль, напротив, будет нежарким: среднесезонная температура ожидается близкой к климатической норме с превышением всего в 1–1,5 градуса. Это означает, что июльской жары в ближайшие недели не будет — погода останется умеренной, без резких скачков и зноя, пишет "Телеканал 360".
Осадки и региональные особенности
Количество дождей в большинстве регионов Европейской России прогнозируется около нормы, но с заметными локальными отклонениями. На северо-западе, включая Ленинградскую и соседние области, ожидается небольшой дефицит осадков — на 10–15% ниже средних многолетних значений. На востоке и юго-востоке европейской части страны, напротив, синоптики предсказывают переизбыток влаги на 20–30% выше нормы, что может привести к переувлажнению почв.
В азиатской части России картина ещё более контрастная. В северных районах Сибири лето будет теплее климатической нормы на 1–4 градуса. В Центральной Сибири прогнозируется недобор осадков, что повышает пожарную опасность в лесных массивах. В Приамурье и Приморье ситуация противоположная: здесь осадки превысят норму на 50–70%, что создаёт угрозу наводнений и подтоплений в низинных районах.
Что это значит для жителей
Для жителей Европейской России август станет самым подходящим временем для отпусков и дачных работ — тепло будет устойчивым, без изнуряющего зноя, а дожди не будут слишком частыми. На Дальнем Востоке стоит готовиться к затяжным ливням и возможным подтоплениям. В Сибири сохранится повышенная пожароопасность из-за сухой погоды и дефицита влаги.
Вывод
Август 2026 года станет самым тёплым месяцем лета на Европейской территории России с температурой на 1,5 градуса выше нормы. Осадки распределятся неравномерно: на северо-западе возможен дефицит влаги, на востоке — избыток, а в Приморье дожди превысят норму в 1,5–1,7 раза.
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