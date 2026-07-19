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Синоптик Тишковец предупредил: зима 2026–2027 будет одной из самых снежных

Опубликовано: 19 июля 2026 09:34
 Проверено редакцией
Синоптик Тишковец предупредил: зима 2026–2027 будет одной из самых снежных
Синоптик Тишковец предупредил: зима 2026–2027 будет одной из самых снежных
Legion-Media
Зима 2026–2027 годов станет одной из самых снежных за последнее время — каждый месяц будет обильнее на осадки, чем в прошлом сезоне.

Ведущий синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец в эфире радио Sputnik дал прогноз на предстоящую зиму. По его словам, сезон 2026–2027 войдёт в историю как один из самых снежных: в каждом из трёх месяцев осадков выпадет больше, чем в прошлом году. Прошлую зиму он назвал «ни о чём» по сравнению с тем, что нас ждёт в ближайшие месяцы, пишет "Телеканал 360".

Аномальные осадки и климатические изменения

Тишковец отметил, что глобальное потепление — реальность: за полтора века температура на планете ощутимо выросла. Однако он считает это не катастрофой, а частью природных циклов. Климатические нормы пересматривают каждые 30 лет, и последние расчёты показали, что средняя температура в Москве поднялась примерно на полтора градуса.

Фактически столица сместилась по климату к широте Воронежа — в зону Черноземья. Это меняет режим осадков и длительность сезонов, но при этом не исключает рекордно снежных зим.

Что это значит для жителей

Обильные снегопады могут создать серьёзные сложности для коммунальных служб и автомобилистов. В регионах, где снег выпадает реже, такая зима станет испытанием для инфраструктуры. Тишковец призвал готовиться к регулярной уборке улиц и возможным перебоям в работе транспорта. В то же время обильный снежный покров положительно скажется на влажности почвы весной, что важно для сельского хозяйства и уровня грунтовых вод.

Вывод

Зима 2026–2027 годов обещает быть чрезвычайно снежной — каждый месяц будет обильнее на осадки, чем прошлый сезон. Глобальное потепление меняет климатические зоны, смещая Москву в более тёплый пояс, но это не защитит от рекордных снегопадов.

Ранее мы рассказывали о предстоящей погоде на выходные.

Автор:
Евгения Сухова
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