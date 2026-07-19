Синоптик Тишковец предупредил: зима 2026–2027 будет одной из самых снежных

Синоптик Тишковец предупредил: зима 2026–2027 будет одной из самых снежных Legion-Media

Зима 2026–2027 годов станет одной из самых снежных за последнее время — каждый месяц будет обильнее на осадки, чем в прошлом сезоне.