Синоптик Тишковец предупредил: зима 2026–2027 будет одной из самых снежных

Ведущий синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец в эфире радио Sputnik дал прогноз на предстоящую зиму. По его словам, сезон 2026–2027 войдёт в историю как один из самых снежных: в каждом из трёх месяцев осадков выпадет больше, чем в прошлом году. Прошлую зиму он назвал «ни о чём» по сравнению с тем, что нас ждёт в ближайшие месяцы, пишет "Телеканал 360".
Аномальные осадки и климатические изменения
Тишковец отметил, что глобальное потепление — реальность: за полтора века температура на планете ощутимо выросла. Однако он считает это не катастрофой, а частью природных циклов. Климатические нормы пересматривают каждые 30 лет, и последние расчёты показали, что средняя температура в Москве поднялась примерно на полтора градуса.
Фактически столица сместилась по климату к широте Воронежа — в зону Черноземья. Это меняет режим осадков и длительность сезонов, но при этом не исключает рекордно снежных зим.
Что это значит для жителей
Обильные снегопады могут создать серьёзные сложности для коммунальных служб и автомобилистов. В регионах, где снег выпадает реже, такая зима станет испытанием для инфраструктуры. Тишковец призвал готовиться к регулярной уборке улиц и возможным перебоям в работе транспорта. В то же время обильный снежный покров положительно скажется на влажности почвы весной, что важно для сельского хозяйства и уровня грунтовых вод.
Вывод
Зима 2026–2027 годов обещает быть чрезвычайно снежной — каждый месяц будет обильнее на осадки, чем прошлый сезон. Глобальное потепление меняет климатические зоны, смещая Москву в более тёплый пояс, но это не защитит от рекордных снегопадов.
Ранее мы рассказывали о предстоящей погоде на выходные.