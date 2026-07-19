Городовой / Полезное / Как сэкономить топливо - лайфхаки для путешественников: постоянно заправляться не придется
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Старые джинсы — не мусор, а находка: делаю из них полезные вещи — все пригодится на даче и дома Новости Петербурга
В туалете всегда свежо и чисто, даже без уборки — один копеечный трюк решает всё Полезное
Жара уходит в отпуск: синоптик предупредил о «бодром» старте следующей недели в Петербурге Новости Петербурга
5 горошин под куст — и герань цветёт без остановки, растёт как на дрожжах Полезное
20 лет в поездах — и я больше не делаю этих ошибок: теперь езжу с комфортом без лишних нервов Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Как сэкономить топливо - лайфхаки для путешественников: постоянно заправляться не придется

Опубликовано: 19 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Как сэкономить топливо - лайфхаки для путешественников: постоянно заправляться не придется
Как сэкономить топливо - лайфхаки для путешественников: постоянно заправляться не придется
Legion-Media
Названы способы экономии топлива на авто

Летом россияне много путешествуют, ездят на море и озера, посещают достопримечательности различных городов. Самым удобным транспортом для перемещения остается автомобиль, так как он позволяет не зависеть от времени. Учитывая проблемы с бензином на некоторых заправках страны, путешественники все чаще интересуются способами экономии бензина.

Автоэксперт, блогер Азат Булатов на дзен-канале “Автосправочная” рассказал о правилах, которые позволят существенно сэкономить топливо.

Манера вождения

Расход бензина зависит не только от автомобиля, но и от манеры движения. Если постоянно разгоняться, резко перестраиваться, то расход топлива вырастет в разы не только в городе, но и на трассе. Водитель сам будет спускать топливо в трубу, после чего стоять на заправках.

“Оптимальный вариант - плавные разгоны, плавные торможения, с прогнозированием ситуации на дороге. К примеру, если вы видите, что на горизонте светофор через 10 секунд уже переключится на красный, лучше сбросить скорость и плавно доехать до перекрестка, когда там уже включится зеленый”, - сообщил блогер.

Лишний груз

Каждый лишний килограмм груза влияет на расход топлива, поэтому к дальним поездкам необходимо подходить с умом. Нужно избавиться от тех вещей в авто, которыми не пользуетесь, а также взять с собой только самое необходимое.

Неисправность автомобиля

Если вы давно не меняли масло, свечи, фильтры и прочие расходные материалы, то будьте готовы к увеличению расхода топлива. Автомобиль должен быть полностью исправен и обслужен, тогда расход сразу снизится.

Неправильный маршрут

При дальних поездках важно составлять маршрут правильно, выбирать самые короткие и ровные дороги, стараться не заезжать лишний раз в города, если движетесь по трассе.

Личный опыт

Когда мой автомобиль начал “есть” много бензина, то я поняла, что необходимо отдать его на обслуживание. Причина оказалась банальной - несвоевременная замена фильтров и свечей.

Ранее портал "Городовой" рассказал, что происходит на АЗС в трех областях России.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью