Поехал из Москвы в Анапу - увидел, что происходит на АЗС своими глазами: без сложностей не обошлось

Что происходит на заправках России

Вопрос наличия топлива на АЗС волнует многих россиян, у которых есть свой автомобиль. Возможно ли сейчас совершать дальние поездки? Корреспондент “Вестника АТОР” живет в Москве, однако ему предстоял маршрут до Анапы. В ходе поездки он смог понять, какая ситуация обстоит с бензином в трех областях.

Уточнение: представленная информация является наблюдением и личным мнением. Обстановка на АЗС может меняться в любой момент, поэтому не стоит только ориентироваться на эти данные.

Выезд

Из Москвы корреспондент выезжал через Северо-Восточную хорду и МКАД. Он заранее заправил автомобиль АИ-95, после чего отправился в путь.

Московская область

Ситуация в Московской области является вполне нормальной, ведь из 17 АЗС, которые встретились по пути, пустыми оказались только четыре. Стоит отметить, что две из них были частными и неизвестными. На остальных АЗС проблем не возникало.

“Достаточно комфортно чувствуют себя владельцы автомобилей, которым подходит бензин АИ-92. Из 17 встреченных АЗС этот вид топлива был доступен на 13. На четырех из них очередей не было вовсе – там продавались только дизель и АИ-92. С АИ-95 ситуация также остается управляемой. Заправиться можно по цене от 69 до 82 руб. за литр – разброс весьма заметный”, - сообщил источник.

Проблем с газом и дизельным топливом в Московской области также не возникает. Источник советует заправиться именно в этом регионе.

Тульская область

На участке М-4 в Тульской области ситуация оказалась более напряженной. Сразу после въезда встречаются частные АЗС, но некоторые из них закрыты. Если где-то и наблюдались очереди, то они не являлись критичными. Ситуация с АИ-92 выглядела лучше, чем с АИ-95.

Липецкая область

При выезде из Ельца есть заправка, где есть все марки бензина, но будьте готовы к небольшим очередям. На остальных АЗС наблюдалась более сложная ситуация. Корреспондент заметил, что в области не было проблем с дизелем.

Совет

Во время поездок старайтесь держать хотя бы половину топлива в бензобаке. Не стоит ждать, пока загорится лампочка. Тогда проблем точно не возникнет.

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