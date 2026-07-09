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Стало известно, в каких вузах Петербурга самый большой конкурс

Опубликовано: 9 июля 2026 14:18
 Проверено редакцией
Городовой ру
Стало известно, в каких вузах Петербурга самый большой конкурс
фото legion-media
Куда поступить труднее всего

Конкурс в петербургских вузах год от года становится жёстче, а проходные баллы уверенно ползут вверх. Особенно это заметно на топовых направлениях — там порой нужен почти максимальный результат ЕГЭ.

Где самые высокие проходные баллы

Традиционно планку держат ведущие университеты города:

  • СПбГУ — на отдельных программах проходной балл доходит до 290–310.
  • ИТМО — на популярных IT‑направлениях планка держится на уровне 270–300 и выше.
  • Политех, СПбГЭУ, ЛЭТИ, Горный — на востребованных специальностях требуется 220–280 баллов.

Наибольший конкурс складывается на направлениях, связанных с программированием, искусственным интеллектом, экономикой, юриспруденцией и международными отношениями: именно там конкуренция максимальная, а баллы — самые внушительные.

Вузы с более доступными баллами

Не стоит списывать со счетов и другие университеты — в них вполне реально попасть на бюджет с более скромными результатами:

  • РГПУ им. А. И. Герцена (на части педагогических направлений) — от 150 до 180 баллов.
  • СПбГУПТД — примерно 170–220 баллов.
  • Аграрные и транспортные вузы — на отдельных специальностях хватает 120–160 баллов.

Практический совет

Не ставьте всё на один вуз: подавайте документы сразу на несколько направлений и в разные университеты. Используйте дополнительные баллы за индивидуальные достижения — они реально помогают в плотной конкуренции, сообщает газета «Вечерний Санкт-Петербург» (18+).

Следите за конкурсными списками и не пропускайте дополнительный этап зачисления: иногда именно там освобождаются бюджетные места.

И помните: невысокий балл — не приговор, если правильно подобрать специальность: инженерные, педагогические и аграрные направления нередко остаются доступнее.

Проходные баллы в Петербурге действительно растут, но это не значит, что бюджет недоступен при средних результатах ЕГЭ. Главное — трезво оценить свои силы, грамотно подобрать вузы и держать руку на пульсе приёмной кампании.

Ранее «Городовой» рассказывал о самых доходных профессиях в России в 2026 году.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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