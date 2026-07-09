Прочитайте перед походом в магазин

Кассы самообслуживания давно стали привычным удобством: быстро пробил покупки — и свободен. Но с 1 июля 2026 года привычный процесс заметно поменяется. Супермаркеты вводят новые правила, которые сделают систему жёстче и безопаснее.

Что изменится в работе касс

Главное новшество — автоматическая блокировка сомнительных товаров прямо в момент сканирования. Если раньше касса могла лишь тихо подать сигнал сотруднику, то теперь при попытке пробить просрочку или товар из отозванной партии система полностью остановит формирование чека. Продолжить покупки получится только с помощью работника магазина.

Какие товары возьмут под особый контроль

Кондитерские изделия — теперь их будут проверять поштучно, чтобы исключить подмену ценников.

Косметика и бытовая химия — пробить товар можно будет только по уникальному коду DataMatrix: без него система не добавит позицию в чек.

Просроченные, конфискованные и подозрительные товары — касса сверяет штрихкоды с локальной базой, поэтому блокировка сработает даже при отсутствии интернета.

Практический совет

Чтобы не терять время на кассе, внимательно осматривайте товары перед сканированием: проверяйте сроки годности и целостность маркировки. Если покупаете косметику или бытовую химию, убедитесь, что на упаковке есть код DataMatrix.

При возникновении сбоя не пытайтесь «перезапустить» кассу — лучше сразу позвать сотрудника: так сэкономите нервы и минуты.

Вывод

Новые правила делают кассы самообслуживания не просто удобными, а по-настоящему защищённым инструментом покупок. Система надёжно перекрывает лазейки для недобросовестных схем и страхует покупателей от опасных товаров. Об этом сообщает канал "Юридическая социальная сеть 9111.ru" (18+).

Личный опыт

Как-то раз на кассе самообслуживания я спокойно пробила йогурт, а уже дома заметила, что срок годности истёк ещё вчера. Было неприятно, хотя и обошлось без последствий. Теперь такие ситуации должны уйти в прошлое — и это радует. Рада, что технологии наконец закрывают эту брешь, пусть и ценой пары лишних минут на кассе.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему россияне массово снимают с продажи квартиры.