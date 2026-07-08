Почему россияне массово снимают с продажи квартиры - главные причины

Что происходит на рынке недвижимости и чего ждать дальше

Рынок вторичного жилья замер: собственники массово убирают объявления, а покупатели почти не выходят на сделки. Причина не в сезонном затишье, а в жёстких экономических реалиях — ипотека стала слишком дорогой, и привычные схемы покупки рассыпаются.

Что сломало привычный механизм

Раньше типичная сделка выглядела как цепочка: человек продавал старую квартиру, чтобы на вырученные деньги закрыть первый взнос по ипотеке на новую. Сейчас эта схема почти не работает.

Из‑за высокой ключевой ставки кредиты подорожали до 20–22 % и выше — ежемесячный платёж съедает большую часть дохода, а переплата может превысить стоимость жилья. В итоге покупатели с ипотекой почти исчезли, а те, кто платит наличными, требуют дисконт 15–20 %, на который продавцы не готовы идти.

Почему собственники уходят с площадок

Владельцы квартир не хотят продавать себе в убыток и предпочитают «заморозить» объект до лучших времён. Они снимают объявления, перестают активно продвигать лоты и ждут, когда условия станут мягче.

В результате вместо обычного сезонного спада формируется искусственный дефицит: предложений мало, но это не признак роста спроса, а следствие того, что рынок просто встал.

Как действовать в текущих условиях: советы покупателям и продавцам

не рассчитывайте на быстрые сделки: цепочки из нескольких квартир сейчас почти не собираются, лучше ориентироваться на прямые продажи;

проверяйте реальную ликвидность объекта: даже при привлекательной цене спрос может быть нулевым из‑за дороговизны ипотеки;

учитывайте разрыв между ожиданиями продавцов и возможностями покупателей: дисконты запрашивают часто, но не все готовы их давать.

Вывод

Вторичный рынок оказался в глубокой паузе из‑за недоступной ипотеки и нежелания сторон идти на существенные уступки. Оживление возможно только при снижении ключевой ставки и возвращении кредитов к приемлемым уровням. Пока этого не случилось, сделки будут единичными, а рынок — статичным. Об этом передает канал "DEITA.RU" (18+).

Личный опыт автора

Пару месяцев назад знакомая хотела продать квартиру и купить другую в соседнем районе. Надеялась на стандартную схему: вырученные средства плюс ипотека. Но ставки оказались такими, что ежемесячный платёж выходил почти как аренда целой квартиры. В итоге она сняла объявление и решила подождать: сейчас продавать невыгодно, а покупать — тем более. Ситуация наглядно показывает, как экономика буквально поставила рынок на паузу.

Мнения россиян

«Хотели расширяться: продать двушку, взять трёшку в ипотеку. Посчитали платёж — и волосы встали дыбом. При таких ставках лучше вообще ничего не трогать», — делится Андрей из Нижнего Новгорода. «У меня квартира стоит на продаже с весны. Звонков почти нет, а те, кто интересуется, сразу просят скидку в 15 %. Для меня это уже не продажа, а потеря денег. Решила пока снять объявление», — рассказывает Елена из Казани. «Сейчас рынок покупателя, но покупателя почти нет. Все сидят и ждут: кто снижения ставок, кто падения цен. В итоге тишина и у продавцов, и у покупателей», — замечает Сергей из Воронежа.

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