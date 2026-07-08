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Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает

Опубликовано: 8 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает
Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Рубаи Омара Хайяма представляют собой мудрые и лаконичные строки, затрагивающие вечные вопросы бытия, конечности и человеческого предназначения. В своем известном четверостишии поэт напоминает о преходящем характере земного существования:

Будь всесилен, как маг, проживи сотни лет, — В темной бездне веков не увидят твой свет. Лишь в легендах порой наши судьбы мерцают, Стань же искрою счастья средь этих легенд...

Даже сила и долголетие не обеспечивают вечной памяти, поскольку время стирает все. Однако Хайям предлагает альтернативный подход: не стремиться победить время, а стать «искрой счастья».

Эти строки призывают ценить настоящее, приносить радость окружающим и оставлять след не в истории, а в сердцах людей. Ведь счастье и доброта, которыми мы делимся, живут дольше любых легенд.

Ранее мы рассказали, как видеть то, что скрыто от глаз.

Автор:
Ксения Давыдова
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