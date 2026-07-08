Вечерний Эрмитаж станет доступнее - цены снижаются с 14 июля

Стоимость вечерних сеансов изменится

С 14 июля в Эрмитаже запускают эксперимент с гибкими ценами — и это не просто про экономию, а про комфорт и сохранность шедевров. Музей хочет разгрузить самые «горячие» часы, когда залы буквально переполнены.

Зачем Эрмитажу новые тарифы

Главная цель — убрать давку в залах и защитить экспонаты. Летом, когда на улице жарко, толпа с 11:00 до 16:00 становится настоящим испытанием и для посетителей, и для картин.

В музее отмечают, что до 80 % гостей приходят именно в этот промежуток. Дифференцированные цены должны перераспределить потоки: больше людей будут приходить позже, когда в залах свободнее.

Сколько теперь стоит вход: новая сетка цен

Стоимость билета теперь зависит от времени сеанса:

дневной билет (с 11:00) — 1200 рублей в любой день;

билет на 16:00 — 700 рублей;

вечерний билет в дни с продлённым режимом (вторник, пятница, суббота) на сеанс с 18:00 — всего 500 рублей.

Получается, если выбрать позднее время, можно сэкономить больше чем в два раза — и при этом спокойно рассмотреть экспонаты без толп. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

Как спланировать визит: простые советы

Чтобы поход в музей был приятным, держите в голове несколько подсказок:

выбирайте вечерние сеансы — там тише, прохладнее и меньше людей;

если хотите попасть в популярные залы, приходите к началу сеанса: так проще обойти основные маршруты без спешки;

заранее проверяйте расписание: продлённые дни бывают не каждый день, и это влияет на доступные слоты.

Новая тарифная система — это способ сделать посещение Эрмитажа комфортнее и доступнее. Гибкие цены мотивируют приходить в менее загруженные часы, а значит, и сам осмотр коллекции становится приятнее. Так что если давно собирались в музей — сейчас хороший момент подобрать удобный и выгодный сеанс.

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