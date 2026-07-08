Городовой / Полезное / Воду больше не сливаю: беру щётку для окон — и бассейн чистый за 5 минут
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кладу газету под коврик у двери - не для тепла: простой способ из Финляндии, чтобы пол всегда был сухим Полезное
Черты Петербурга, к которым сложно привыкнуть - и именно они делают город уникальным Новости Петербурга
Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает Полезное
Эти мелочи спасут вашу поездку на поезде: что забывают брать 90% пассажиров Новости Петербурга
2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Воду больше не сливаю: беру щётку для окон — и бассейн чистый за 5 минут

Опубликовано: 8 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Воду больше не сливаю: беру щётку для окон — и бассейн чистый за 5 минут
Воду больше не сливаю: беру щётку для окон — и бассейн чистый за 5 минут
Legion-Media
Чистка бассейна: как использовать щётку для окон, чтобы быстро и без лишних хлопот очистить стенки и дно надувного бассейна.

У владельцев надувных бассейнов всегда есть одна проблема — стенки и дно со временем покрываются скользким налётом. Обычные щётки для пола не всегда справляются, особенно в труднодоступных местах. Но есть простой и недорогой инструмент, который помогает очистить бассейн за несколько минут, пишет автор блога "Посад".

Почему обычные щётки неудобны

Специальные щётки для бассейна часто слишком широкие и плоские, поэтому они плохо справляются с изогнутыми стенками. После уборки на поверхности остаются разводы и полоски грязи. Чтобы отмыть бассейн дочиста, иногда приходится сливать воду — а это долго и неудобно. Химия (например, перекись) помогает бороться с цветением воды, но налёт на стенках всё равно остаётся.

Что помогает быстро и эффективно

Отличной альтернативой стала обычная щётка для мытья окон. С одной стороны у неё резиновый скребок, с другой — поролоновый валик с сеткой. Она мягкая, хорошо повторяет форму стенок и достаёт даже в стыках. Ей удобно мыть и вертикальные поверхности, и дно. Такой инструмент стоит недорого, а польза от него огромная. Чтобы обойти весь бассейн по кругу, хватает нескольких минут.

Когда и как использовать

Щётка для окон подходит не только для уборки, но и для профилактики. Можно проходиться ею по стенкам раз в несколько дней, чтобы налёт не накапливался. В конце сезона она помогает быстро очистить спущенный бассейн, который теряет форму и плохо моется обычной щёткой. После чистки остаётся только промыть и обработать альгитином, дать просохнуть и убрать на хранение.

Личный опыт автора

Когда впервые попробовала очистить надувной бассейн щёткой для окон, не ожидала такого результата. Стенки стали чистыми буквально за пару минут, без разводов и полос. Особенно понравилось, что инструмент мягко чистит даже стык стенки и пола, куда раньше было сложно добраться. Сейчас всегда использую её для уборки бассейна, а дети с удовольствием подключаются к процессу, ныряя и дочищая труднодоступные места. В конце сезона она также выручает — спущенный бассейн моется легко и быстро.

Вывод

Щётка для окон — универсальный и недорогой инструмент для чистки надувных бассейнов. Она мягко очищает стенки, достаёт в труднодоступные места и экономит время.

Ранее мы рассказывали, зачем добавлять мешочек с солью в стиральную машинку.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью