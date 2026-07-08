Воду больше не сливаю: беру щётку для окон — и бассейн чистый за 5 минут

Чистка бассейна: как использовать щётку для окон, чтобы быстро и без лишних хлопот очистить стенки и дно надувного бассейна.

У владельцев надувных бассейнов всегда есть одна проблема — стенки и дно со временем покрываются скользким налётом. Обычные щётки для пола не всегда справляются, особенно в труднодоступных местах. Но есть простой и недорогой инструмент, который помогает очистить бассейн за несколько минут, пишет автор блога "Посад".

Почему обычные щётки неудобны

Специальные щётки для бассейна часто слишком широкие и плоские, поэтому они плохо справляются с изогнутыми стенками. После уборки на поверхности остаются разводы и полоски грязи. Чтобы отмыть бассейн дочиста, иногда приходится сливать воду — а это долго и неудобно. Химия (например, перекись) помогает бороться с цветением воды, но налёт на стенках всё равно остаётся.

Что помогает быстро и эффективно

Отличной альтернативой стала обычная щётка для мытья окон. С одной стороны у неё резиновый скребок, с другой — поролоновый валик с сеткой. Она мягкая, хорошо повторяет форму стенок и достаёт даже в стыках. Ей удобно мыть и вертикальные поверхности, и дно. Такой инструмент стоит недорого, а польза от него огромная. Чтобы обойти весь бассейн по кругу, хватает нескольких минут.

Когда и как использовать

Щётка для окон подходит не только для уборки, но и для профилактики. Можно проходиться ею по стенкам раз в несколько дней, чтобы налёт не накапливался. В конце сезона она помогает быстро очистить спущенный бассейн, который теряет форму и плохо моется обычной щёткой. После чистки остаётся только промыть и обработать альгитином, дать просохнуть и убрать на хранение.

Личный опыт автора

Когда впервые попробовала очистить надувной бассейн щёткой для окон, не ожидала такого результата. Стенки стали чистыми буквально за пару минут, без разводов и полос. Особенно понравилось, что инструмент мягко чистит даже стык стенки и пола, куда раньше было сложно добраться. Сейчас всегда использую её для уборки бассейна, а дети с удовольствием подключаются к процессу, ныряя и дочищая труднодоступные места. В конце сезона она также выручает — спущенный бассейн моется легко и быстро.

Вывод

Щётка для окон — универсальный и недорогой инструмент для чистки надувных бассейнов. Она мягко очищает стенки, достаёт в труднодоступные места и экономит время.

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