Обрезаю флоксы в июле — и они цветут второй раз, пышнее, чем в первый: бабушкин секрет

Как добиться повторного цветения флоксов до октября: обрезка, подкормка и уход после первой волны цветения — проверенный способ продлить красоту в саду.

Флоксы — одни из самых ярких многолетников в саду. Они радуют обильным цветением, но после того как соцветия увядают, кусты теряют декоративность. Однако правильная обрезка может подарить им вторую жизнь и продлить цветение до октября, делится автор блога "Дача на радость".

Зачем обрезать флоксы после первого цветения

Когда флоксы отцветают, они начинают тратить силы на созревание семян. Если не дать им этого сделать, растение перенаправит энергию на формирование новых цветочных побегов. Обрезка помогает «обмануть» флокс и стимулировать повторное цветение. Это особенно актуально в конце июля — августе, когда первая волна цветения заканчивается.

Когда и как проводить обрезку

Лучшее время для обрезки — когда отцвело около 70% соцветий. Не дожидайтесь полного засыхания — нужно успеть, пока стебли ещё зеленые и гибкие. Обрезку проводят над парой сильных листьев, из пазух которых уже могут появляться маленькие боковые побеги. Именно они дадут второе цветение. Высота оставшейся части — 30–50 см от земли. Важно не обрезать под корень — это слишком радикально, растение может не успеть восстановиться.

Что делать после обрезки

После операции флоксы нужно хорошо полить и через пару дней подкормить комплексным удобрением с преобладанием калия и фосфора (не азота!). Это даст толчок для роста новых побегов. Также полезно обработать кусты Фитоспорином, чтобы предотвратить грибные болезни на ослабленных растениях. Через 4–6 недель появятся новые бутоны, и флоксы зацветут второй раз.

Личный опыт автора

Я практикую обрезку флоксов уже несколько лет. Первый раз попробовала из любопытства — и результат меня удивил. Кусты, которые уже потеряли привлекательность, через месяц снова зацвели, правда, немного скромнее, но зато в то время, когда другие растения уже увядают. Теперь я всегда провожу эту процедуру в конце июля — начале августа. Главное — не затягивать и делать всё вовремя. Мои флоксы радуют вторым цветением до середины сентября.

Вывод

Обрезка флоксов после первого цветения — простой способ получить повторное цветение. Удаляйте отцветшие соцветия над парой сильных листьев, подкармливайте калийно-фосфорными удобрениями и не забывайте поливать. Через месяц-полтора сад снова заиграет красками.

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