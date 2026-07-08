В жару томатам – обязательно: опрыскали хвойным эликсиром – фитофтора в пролёте, а урожай прет как на дрожжах

Получение обильного урожая томатов является приоритетной задачей для каждого садовода. Однако, летний зной и грибковые инфекции зачастую негативно влияют на эти планы. В такой ситуации эффективным решением может стать применение натурального средства — хвойного экстракта.
Этот биостимулятор оказывает комплексное воздействие по трем основным направлениям.
Преимущества использования хвойного экстракта для томатов:
1. Противодействие фитофторозу и другим грибковым заболеваниям. Фитонциды и терпены, содержащиеся в хвое, подавляют рост и распространение спор. Применение хвойного спрея обеспечивает защиту растений от основных заболеваний томатов, таких как фитофтороз, серая гниль и мучнистая роса.
2. Стимуляция роста. Средство активизирует процесс выработки хлорофилла в листьях. В результате такой обработки листья приобретают насыщенный темно-зеленый оттенок, а стебли становятся более крепкими. Междоузлия развиваются равномерно, без излишнего вытягивания.
3. Защита от воздействия высоких температур. Природные смолы, такие как пинолен, входящие в состав экстракта, формируют на поверхности листьев тонкую пленку, не препятствующую транспирации растения. При этом такая пленка способствует удержанию влаги внутри, что предотвращает пересыхание томатов в условиях летней жары.
Рекомендации по применению биостимулятора
Для приготовления рабочего раствора необходимо строго соблюдать пропорции. Для коммерческих препаратов («Протектин Био», «Золото леса» и аналоги) требуется 30 мл экстракта на 10 литров воды, которые следует тщательно перемешать в емкости.
Возможно приготовление раствора в домашних условиях. Для этого измельченные хвойные ветви помещают в литровую банку, заливают кипятком и настаивают в течение суток. Полученный отвар процеживают и разводят в 10 литрах чистой воды. Для улучшения адгезии рекомендуется добавить столовую ложку жидкого мыла.
Опрыскивание кустов следует проводить с обеих сторон листа. Биолог подчеркивает, что нижняя сторона листа обладает повышенной абсорбционной способностью к полезным веществам. Процедуру необходимо выполнять строго в ранние утренние или вечерние часы, чтобы минимизировать риск солнечных ожогов после обработки.
Опрыскивание следует проводить с периодичностью один раз в две недели.
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