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С каждой можно сделать так: агроном Давыдова назвала скрытые возможности лейки — не догадаетесь, пока не увидите сами

Опубликовано: 7 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
С каждой можно сделать так: агроном Давыдова назвала скрытые возможности лейки — не догадаетесь, пока не увидите сами
С каждой можно сделать так: агроном Давыдова назвала скрытые возможности лейки — не догадаетесь, пока не увидите сами
Городовой ру
Скрытые возможности обыкновенной лейки

Порой привычные предметы могут содержать в себе неожиданный потенциал. Например, какие неочевидные функции может выполнять обычная садовая лейка? На первый взгляд, её назначение ограничивается поливом растений, не предполагая особых тонкостей. Тем не менее, таковые существуют.

Скрытые возможности садовой лейки раскрыла агроном Ксения Давыдова.

Традиционно полив с использованием лейки осуществляется двумя методами: без использования рассекателя (носика) и с его применением. Последний способ предпочтителен для деликатных огородных культур, так как вода подается в виде "дождя", предотвращая повреждение растений. Без рассекателя поливают ягодные кустарники, цветы и междурядья овощных культур.

Обычно садоводы чередуют оба метода, устанавливая и снимая носик с лейки по мере необходимости. Подобные действия часто приводят к потере рассекателя в траве. Именно в этот момент проявляется скрытая функция лейки, о которой мало кто догадывается.

Большинство леек оснащены специальным выступом на корпусе, который часто ошибочно воспринимается как дефект литья пластика. Однако данная конструктивная особенность предназначена для фиксации насадки-носика, что предотвращает ее утерю и обеспечивает удобство хранения.

Ранее мы рассказали, как бороться с мучнистой росой.

Автор:
Ксения Давыдова
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