Народные приметы на 7 июля — Ивана Купала: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу и здоровье на весь год

Иван Купала 7 июля: традиции купания, прыжков через костёр и гаданий, запреты и приметы на самую мистическую ночь в году.

7 июля — один из самых загадочных дней. В народном календаре это Иван Купала, в христианской традиции — Рождество Иоанна Предтечи. Праздник окутан мифами и ритуалами, уходящими корнями в язычество. Принято считать, что в эту ночь природа достигает пика своей мощи.

Что принято делать в купальскую ночь

Центральный обряд праздника — ночное купание. Вода, по поверьям, имеет целебную силу. Люди окунались в реки и озёра, чтобы очиститься от недугов и смыть неудачи. Утренняя роса также особенная: девушки использовали её для умывания. Это сохраняло молодость и красоту.

Всё крутилось вокруг костров. Их зажигали по-старинке — трением дерева о дерево. Влюблённые прыгали через огонь, держась за руки: удержали — любовь навек. Девушки пускали венки по реке — гадали на суженого. А травы в эту ночь набирали такую силу, что их собирали на весь год — для лечения и защиты.

Что запрещено делать в эту ночь

Народная мудрость предупреждала: не спи до рассвета — нечисть проснётся и навредит. Не заходи в воду, пока солнце не взошло — русалки затянут. Не давай в долг, не отдавай вещи — с ними уйдёт удача. Найденное не поднимай — к бедности. А ссора в этот день — к долгой вражде, которую не остановить.

Приметы погоды и урожая

В этот день природа давала подсказки на весь сезон. Дождь обещал жару, которая не уйдёт до августа. Роса — к урожаю огурцов. Звёзды в ночь — к обилию грибов. Кукушка предвещала холодную осень, сверчки — тёплую зиму. А гроза говорила, что орехов будет мало.

Вывод

Иван Купала — праздник, в котором соединились вода, огонь и травы. Традиции купания, прыжков через костёр и гаданий по венкам помогают очиститься и привлечь удачу. Соблюдайте обряды, избегайте ссор и помните о запретах — и лето ответит вам теплом и щедрым урожаем.

Ранее мы рассказывали, что запрещено и нужно сделать накануне Ивана Купалы.