Народные приметы на 6 июля: три запрета, которые уберегут от беды накануне Ивана Купалы

Новости по теме

2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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Замиокулькас начнет выпускать по 3 побега в день: 1 капля в воду – и суккулент станет мощнее баобаба, листья будут зеленее травы

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2 шт. в воду – и герань цветет как угорелая до самых морозов: пышные шапки лезут без остановки, листья стали зеленее травы

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