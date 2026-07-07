Спрос на зарядные станции для электрокаров вырос на фоне проблем с бензином

Водители ищут альтернативу традиционному топливу

На фоне перебоев с бензином водители всё чаще смотрят в сторону «электричек» и гибридов — и нагрузка на зарядные станции заметно подросла. В Петербурге пока удаётся держать ситуацию под контролем: станций хватает, очередей нет.

Но эксперты предупреждают: если доля электрокаров в городе станет ощутимо больше, городу придётся серьёзно вкладываться в развитие сети зарядок.

Что происходит с загрузкой и парком авто

По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, за последние недели загрузка ЭЗС в России выросла на 15–20% — в основном за счёт владельцев гибридов, которые стали чаще пользоваться батареей.

В «Росатоме» фиксируют ещё более резкий всплеск: в конце июня спрос на их станции подскочил на 40%.

При этом в Петербурге очередей не наблюдается: по мировым меркам соотношение числа машин и быстрых зарядок остаётся комфортным.

Сейчас в Северной столице насчитывается 477 зарядных станций, а к концу 2026 года их планируют довести до отметки свыше 500. При этом самих электрокаров в городе пока немного — около 1% от общего автопарка.

Где и как ставить зарядки: новые правила и практика

С 1 июня 2026 года действуют обновлённые требования к пожарной безопасности парковок: места для электромобилей нужно группировать (не более 10 в секции) и отделять противопожарными решениями, а оборудование должно автоматически отключаться при тревоге.

Для застройщиков это означает, что вопросы инфраструктуры нельзя откладывать: нужно заранее закладывать резерв мощности, кабельные трассы и систему управления нагрузкой.

Практические советы тем, кто планирует пользоваться зарядками или участвует в обустройстве паркинга:

при выборе жилья обращать внимание на наличие подготовленных точек подключения и резерва мощности — это сэкономит деньги и нервы в будущем;

не полагаться на обычную бытовую розетку: полноценная зарядка — это отдельный инженерный проект с защитной автоматикой и учётом электроэнергии;

если речь о коллективной сети в паркинге, добиваться прозрачного финансирования: расходы должны нести те, кто реально пользуется услугой.

Сейчас зарядной инфраструктуры в Петербурге достаточно, но её развитие напрямую зависит от роста парка электромобилей и гибридов. Пока спрос остаётся умеренным, инвестиции будут точечными. Об этом передает "ДП" (18+).

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