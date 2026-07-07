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Только не с детьми: с кем на самом деле нужно жить пожилым людям после 70 лет

Опубликовано: 7 июля 2026 01:40
 Проверено редакцией
Только не с детьми: с кем на самом деле нужно жить пожилым людям после 70 лет
Только не с детьми: с кем на самом деле нужно жить пожилым людям после 70 лет
Городовой ру
Как выбрать место для жизни после 70 лет, чтобы сохранить активность и достоинсто.

После 70 лет вопрос проживания выходит за рамки привычного комфорта и напрямую влияет на физическое и психическое здоровье. Любое резкое изменение обстановки или хронический стресс от конфликтов повышают уровень кортизола, что ускоряет износ сердца и сосудов. С другой стороны, правильно организованная среда способна поддерживать ясность ума и продлевать активное долголетие.

Ключевой принцип — найти баланс между безопасностью и самостоятельностью, чтобы каждый день приносил не только заботу, но и смысл, рассказывают в дзен-канале «Главный Медицинский Канал | Медицина и Здоровье».

Что такое функциональная независимость и почему она важна

Функциональная независимость — это способность человека самостоятельно принимать решения и выполнять повседневные действия без постоянной посторонней помощи. Именно она служит главным маркером качества жизни в пожилом возрасте.

Когда эта способность сохраняется, мозг получает постоянную тренировку через бытовые задачи, планирование дня и контроль над своим пространством. Утрата независимости, даже при самой заботливой опеке, запускает процесс ускоренного старения.

При выборе модели проживания оцените три критических аспекта:

  1. Состояние когнитивных функций — есть ли признаки снижения памяти или мышления
  2. Наличие социальных связей вне дома — общение с друзьями, соседями, единомышленниками
  3. Степень эмоциональной близости с родственниками без потери личного пространства

Три оптимальные модели проживания

Автономная жизнь с дистанционной поддержкой. Самый предпочтительный вариант, если здоровье позволяет. Вы живёте отдельно, но дети или помощники берут на себя рутинные задачи: доставку продуктов, уборку, контроль приёма лекарств. Такой подход сохраняет вашу субъектность — чувство, что вы сами управляете своей жизнью, а не являетесь пассажиром.

Партнёрство с супругом. Это естественная и здоровая модель при условии, что нагрузка по уходу распределена равномерно. Важно вовремя замечать, когда забота об одном из партнёров начинает истощать другого — в таком случае стоит привлекать сиделку или социального работника.

Горизонтальное соседство. Проживание в соседних квартирах или домах с детьми или близкими друзьями. Это идеальный компромисс: помощь рядом в любой момент, но при этом у вас есть своё пространство, свои ритуалы и личные границы. Вы можете видеться ежедневно, но не находиться под постоянным надзором.

Главный принцип выбора

Лучшее место для жизни после 70 лет — это среда, где вы остаётесь деятельным участником собственной судьбы, а не пассивным наблюдателем. Сохраняйте контроль над теми сферами, которые вам по силам, и принимайте помощь там, где она действительно нужна. Именно это сочетание независимости и поддержки даёт ощущение полноты жизни в любом возрасте.

Ранее "Городовой" рассказывал о "правиле трех месяцев" для пенсионеров.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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