Не варенье из винограда, а кулинарный шедевр: готовится за 15 минут - проще рецепта не бывает

Виноград прекрасно подходит для приготовления варенья. Портал “Аймкук” поделился удачным рецептом. Десерт готовится быстро и просто.
Ингредиенты:
- виноград - 500 г;
- сахар - 1 стакан;
- апельсин - ½ штуки.
Приготовление:
Варенье будет готовиться с косточками, поэтому их не нужно доставать. Достаточно промыть ягоды и обсушить их. Далее следует положить виноград в кастрюлю с антипригарным покрытием.
Добавить сахар, сок половинки апельсина (при необходимости его можно заменить лимоном). Поставить кастрюлю на средний нагрев, довести до кипения и убавить до минимума. При варке сладкую массу нужно помешивать. Время готовки - 10-15 минут.
Далее следует выключить нагрев, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. Снова нагреть варенье, разложить его по стерильным банкам. Закатать крышки, накрыть полотенцем и дождаться остывания. Готовое варенье должно храниться в холодильнике.
Виноградное варенье получается сладким, ароматным и вкусным. Важно не забывать, что в нем остались косточки. Ягодки остаются целыми, а сироп - прозрачным.
Опыт автора
“Я готовила варенье из темного винограда. Получилось очень вкусно. Только я добавила сок целого апельсина. Это отразилось на вкусе только в лучшую сторону”, - заявила Полина Аксенова.
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