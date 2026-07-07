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Не варенье из винограда, а кулинарный шедевр: готовится за 15 минут - проще рецепта не бывает

Опубликовано: 7 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Не варенье из винограда, а кулинарный шедевр: готовится за 15 минут - проще рецепта не бывает
Не варенье из винограда, а кулинарный шедевр: готовится за 15 минут - проще рецепта не бывает
Городовой ру
Как приготовить варенье из винограда

Виноград прекрасно подходит для приготовления варенья. Портал “Аймкук” поделился удачным рецептом. Десерт готовится быстро и просто.

Ингредиенты:

  • виноград - 500 г;
  • сахар - 1 стакан;
  • апельсин - ½ штуки.

Приготовление:

Варенье будет готовиться с косточками, поэтому их не нужно доставать. Достаточно промыть ягоды и обсушить их. Далее следует положить виноград в кастрюлю с антипригарным покрытием.

Добавить сахар, сок половинки апельсина (при необходимости его можно заменить лимоном). Поставить кастрюлю на средний нагрев, довести до кипения и убавить до минимума. При варке сладкую массу нужно помешивать. Время готовки - 10-15 минут.

Далее следует выключить нагрев, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. Снова нагреть варенье, разложить его по стерильным банкам. Закатать крышки, накрыть полотенцем и дождаться остывания. Готовое варенье должно храниться в холодильнике.

Виноградное варенье получается сладким, ароматным и вкусным. Важно не забывать, что в нем остались косточки. Ягодки остаются целыми, а сироп - прозрачным.

Опыт автора

“Я готовила варенье из темного винограда. Получилось очень вкусно. Только я добавила сок целого апельсина. Это отразилось на вкусе только в лучшую сторону”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить пастилу из абрикосов.

Автор:
Полина Аксенова
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