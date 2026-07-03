Измельчаю абрикосы - и в духовку: рецепт натуральной пастилы - легко жуется, а на вкус - просто блаженство

Пастилу принято готовить из яблок, но хозяйки часто используют для рецептов и другие фрукты. Портал “Аймкук” рассказал, как приготовить этот десерт из абрикосов. Понадобится лишь духовка и минимальное количество продуктов.
Ингредиенты:
- абрикосы - 5 кг;
- сахар - 1 стакан.
Приготовление:
Спелые абрикосы промываем, удаляем косточки и поврежденные участки. Перекручиваем мякоть через мясорубку или используем погружной блендер. Для получения однородной массы пюре важно перетереть через сито.
В очищенное пюре добавляем сахар, размешиваем. Подготавливаем противень, застилаем его пекарской бумагой. Выкладываем пюре в слой 1 см, разравниваем его. Духовка должна быть нагрета до 60 градусов.
Ставим пастилу сушиться на 3 часа с приоткрытой дверцей. Готовый десерт должен быть сухим, плотным и хорошо сворачиваться. Нарезаем пастилу на несколько полос, после чего сворачиваем в рулеты.
Хранить абрикосовую пастилу нужно в контейнере с крышкой в холодильнике.
Опыт автора
“Впервые попробовала абрикосовую пастилу 3 года назад, с тех пор отказалась от яблочного десерта. Пастила имеет вкус кураги, содержит минимальное количество сахара, поэтому можно есть ее без остановки”, - сообщила Полина Аксенова.
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