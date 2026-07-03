Ловушка для слизней за 1 минуту: налила варенья — и они исчезают, будто их ветром сдуло, грядки чистые

Пластиковый контейнер, ложка варенья и гранулы от слизней — простая ловушка, которая собирает вредителей эффективнее любых народных средств.

Каждый огородник знает: слизни — одни из самых надоедливых вредителей. Они объедают клубнику, капусту, хосты и другие культуры, оставляя после себя слизистые следы и испорченные листья. Единого «волшебного» средства от них нет — нужен комплекс мер. Но есть один элемент, который становится главным в этой борьбе: правильно сделанная ловушка. И её можно соорудить буквально за минуту из того, что есть под рукой, делится автор блога "Маленький сад на краю Вселенной".

Почему рассыпные барьеры не работают

Многие дачники надеются на соль, золу, кофейную гущу или скорлупу яйца. На словах это выглядит убедительно, но на деле эффект минимален. Слизни легко преодолевают такие препятствия, особенно после дождя, когда все сыпучие материалы теряют свою остроту и просто впитываются в землю. Надежной защиты они не дают.

Что действительно приносит результат:

регулирование влажности (полив утром, проветривание);

сбор вредителей вручную (особенно в начале сезона);

специальные приманки и гранулы;

ловушки, которые концентрируют слизней в одном месте и позволяют их уничтожить.

Пошаговая инструкция по изготовлению ловушки

Всё, что потребуется — пластиковый контейнер с крышкой, немного старого варенья, гранулы от слизней и инструмент для проделывания отверстий.

Как сделать:

В боковых стенках пластиковой ёмкости нужно сделать отверстия по размеру слизней. На дно ниже уровня отверстий налейте варенье. Добавьте немного гранул от слизней и перемешайте. Закройте крышкой и установите ловушку в местах скопления вредителей: на грядках с клубникой, возле хост, в тенистых влажных уголках. Сверху положите камень, чтобы предотвратить сдувание ветром. По мере наполнения меняйте содержимое.

Почему самодельная ловушка лучше покупной

Ловушки продаются, но они недешевы. Самодельная конструкция обходится практически бесплатно, а по эффективности не уступает магазинной. Кроме того, её можно сделать в любом количестве и расставить по всему участку. Меняя приманку, вы будете собирать слизней регулярно, а не ждать, пока они сами уйдут.

Отзыв

"Перепробовал множество способов: посыпал грядки золой, солью, даже покупал специальные ленты. Толку было мало. Как-то наткнулся на идею ловушки из контейнера. Сделал первую из-под селёдки, налил варенья, добавил гранулы. На следующее утро внутри сидело больше десяти слизней", - Сергей.

Вывод

Самая надёжная защита от слизней — это не барьеры, а ловушки. Их легко сделать из пластикового контейнера, варенья и гранул. Они дёшевы, многоразовые и собирают вредителей эффективнее любых народных средств.

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