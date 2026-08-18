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Апельсиновый медовик: новый взгляд на любимый торт

Опубликовано: 18 августа 2026 04:46
 Проверено редакцией
Апельсиновый медовик: новый взгляд на любимый торт
Апельсиновый медовик: новый взгляд на любимый торт
Городовой ру
Шеф-повар рассказал секреты идеального апельсинового медовика за 8 минут.

Знаете классический медовик? Нежный, сладкий, домашний. А что, если добавить в него немного цитрусовой свежести?

Сладкий мёд и кислинка апельсина — это идеальная пара. Апельсин убирает излишнюю приторность, и торт получается лёгким и сочным.

Интересный факт: по легенде, первый медовик испекли для жены императора Александра I.

Императрица терпеть не могла мёд. Но новый придворный повар этого не знал и испёк медовый торт. Императрица осталась в полном восторге!

Сегодня мы приготовим современную версию этого торта. Рецепт "Городовому" дал шеф-повар Денис Перевоз.

Главный секрет — апельсиновый сироп

Обычный сок из магазина нам не подойдет — он слишком жидкий. Нам нужен концентрат.

Возьмите 500 мл обычного апельсинового сока и уваривайте его на медленном огне, пока его не станет в пять раз меньше.

Получится густой и очень ароматный сироп. Именно он задаст тон всему десерту. Мы добавим его и в коржи, и в крем.

Готовим воздушное тесто

Чтобы коржи получились мягкими, яйца нужно разделить.

  1. Желтки прогрейте с мёдом на водяной бане, а потом взбейте.
  2. Белки взбейте отдельно с сахаром и половиной нашего апельсинового сиропа до пышной пены.
  3. В медовую смесь добавьте муку, соду и растопленное сливочное масло.
  4. В самом конце аккуратно введите взбитые белки.

Перемешивайте лопаткой осторожно, чтобы сохранить пузырьки воздуха. Тесто получится очень нежным.

Быстрая выпечка

Выпекать эти коржи — одно удовольствие.

  • Намажьте тесто на пергамент.
  • Отправьте в разогретую до 170 °C духовку.
  • Пеките всего 8–10 минут.

Как только достанете коржи, сразу подрежьте их по краям, пока они горячие. Обрезки не выкидывайте! Подсушите их и измельчите в крошку. Она пойдет на украшение.

Нежный цитрусовый крем

Крем готовится за считанные минуты.

Возьмите жирные кондитерские сливки и взбейте их до плотной пены. Затем добавьте густую сметану (30%) и вторую половину апельсинового сиропа. Просто перемешайте всё до однородности. Крем получится сливочным, с приятной кислинкой.

Совет: Сливки и сметана должны быть очень холодными, иначе они не взбьются.

Собираем торт

Здесь всё просто:

  1. Кладем корж и щедро промазываем кремом.
  2. Повторяем так с каждым слоем.
  3. Обмазываем кремом бока и верх торта.
  4. Посыпаем готовой крошкой из обрезков.

Самое главное: не ешьте торт сразу! Дайте ему постоять в холодильнике хотя бы ночь. Коржи пропитаются кремом, станут мягкими и будут буквально таять во рту.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить медовик с яблоком.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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