Апельсиновый медовик: новый взгляд на любимый торт

Знаете классический медовик? Нежный, сладкий, домашний. А что, если добавить в него немного цитрусовой свежести?
Сладкий мёд и кислинка апельсина — это идеальная пара. Апельсин убирает излишнюю приторность, и торт получается лёгким и сочным.
Интересный факт: по легенде, первый медовик испекли для жены императора Александра I.
Императрица терпеть не могла мёд. Но новый придворный повар этого не знал и испёк медовый торт. Императрица осталась в полном восторге!
Сегодня мы приготовим современную версию этого торта. Рецепт "Городовому" дал шеф-повар Денис Перевоз.
Главный секрет — апельсиновый сироп
Обычный сок из магазина нам не подойдет — он слишком жидкий. Нам нужен концентрат.
Возьмите 500 мл обычного апельсинового сока и уваривайте его на медленном огне, пока его не станет в пять раз меньше.
Получится густой и очень ароматный сироп. Именно он задаст тон всему десерту. Мы добавим его и в коржи, и в крем.
Готовим воздушное тесто
Чтобы коржи получились мягкими, яйца нужно разделить.
- Желтки прогрейте с мёдом на водяной бане, а потом взбейте.
- Белки взбейте отдельно с сахаром и половиной нашего апельсинового сиропа до пышной пены.
- В медовую смесь добавьте муку, соду и растопленное сливочное масло.
- В самом конце аккуратно введите взбитые белки.
Перемешивайте лопаткой осторожно, чтобы сохранить пузырьки воздуха. Тесто получится очень нежным.
Быстрая выпечка
Выпекать эти коржи — одно удовольствие.
- Намажьте тесто на пергамент.
- Отправьте в разогретую до 170 °C духовку.
- Пеките всего 8–10 минут.
Как только достанете коржи, сразу подрежьте их по краям, пока они горячие. Обрезки не выкидывайте! Подсушите их и измельчите в крошку. Она пойдет на украшение.
Нежный цитрусовый крем
Крем готовится за считанные минуты.
Возьмите жирные кондитерские сливки и взбейте их до плотной пены. Затем добавьте густую сметану (30%) и вторую половину апельсинового сиропа. Просто перемешайте всё до однородности. Крем получится сливочным, с приятной кислинкой.
Совет: Сливки и сметана должны быть очень холодными, иначе они не взбьются.
Собираем торт
Здесь всё просто:
- Кладем корж и щедро промазываем кремом.
- Повторяем так с каждым слоем.
- Обмазываем кремом бока и верх торта.
- Посыпаем готовой крошкой из обрезков.
Самое главное: не ешьте торт сразу! Дайте ему постоять в холодильнике хотя бы ночь. Коржи пропитаются кремом, станут мягкими и будут буквально таять во рту.
Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить медовик с яблоком.