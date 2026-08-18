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7 санаториев на море, куда ездят опытные пенсионеры — пляжи чище, а цены в 2 раза ниже, чем в Сочи

Опубликовано: 18 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
7 санаториев на море, куда ездят опытные пенсионеры — пляжи чище, а цены в 2 раза ниже, чем в Сочи
7 санаториев на море, куда ездят опытные пенсионеры — пляжи чище, а цены в 2 раза ниже, чем в Сочи
Городовой ру
Куда поехать пенсионеру на море: 7 тихих мест без толп и переплат

Громкие курорты вроде Сочи или Ялты часто отпугивают пенсионеров завышенными чеками и многолюдными пляжами. Бывалые отдыхающие старшего поколения давно усвоили: по-настоящему хороший отдых предлагают маленькие приморские поселки. Там воздух чистый и целебный, инфраструктура заточена под размеренный ритм жизни, а стоимость услуг остается вполне приемлемой, пишет ИА SahalinMedia.

Западное побережье Крыма: песок и лечебные грязи

Для людей в возрасте лучше всего подходит именно западная часть полуострова. Черноморское (Тарханкут) радует широкими песчаными полосами с удобным заходом в море — поясница оценит. Продукты стоят дешевле, чем в популярных туристических зонах, а местный воздух насыщен морскими солями и фитонцидами.

Оленевка, прозванная крымскими Мальдивами, привлекает белоснежным покрытием и прозрачной водой, показана даже при заболеваниях дыхательной системы.

Евпатория знаменита грязелечебницами на базе Мойнакского озера и пологими песчаными зонами.

Орджоникидзе — уединенный уголок у воды с реликтовыми соснами, подступающими прямо к берегу.

Азово-черноморские курорты: лиманы и вулканы

Бетта (50 км от Геленджика) укрыта горами от ветров, здесь нет высотных домов и городского гула, а цены в частном секторе радуют.

Кучугуры на Азове подходят тем, кто не любит далеко заплывать: прогретое мелководье безопасно и комфортно. Местная изюминка — грязевые сопки, процедуры в кратере Тиздара снимают боли в суставах.

Ейск славится обустроенными набережными, лечебными ресурсами Ханского озера и разветвленной туристической сетью.

4 критерия для правильного выбора

Заядлые путешественники с опытом выделяют три ключевых момента:

  1. Ровная местность без подъемов — чтобы не уставать по дороге к морю.
  2. Умеренный микроклимат без изнуряющей духоты — легче переносится сердцем и сосудами.
  3. Бюджетная стоимость — сутки в гостевом доме обойдутся в 1,5–2 тысячи рублей, тогда как в Сочи аналогичные условия стартуют от 5–7 тысяч.
  4. Идеальное время — начало осени: зной спадает, вода еще ласковая, а сезонные скидки достигают 50%.

Ранее "Городовой" рассказывал, почему проводники так настойчиво предлагают сувениры и чай в поезде.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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