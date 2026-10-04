Хайям назвал признак по-настоящему великих людей — стать ими может абсолютно каждый

Афоризмы от великого поэта

Омар Хайям, проживавший на территории современного Ирана более десяти веков назад, стал автором огромного числа философских изречений и фундаментальных научных трудов. Важно отметить, что его деятельность не ограничивалась поэзией: он внес весомый вклад в развитие математики, астрономии и физики.

В своих работах Хайям проводил глубокий анализ человеческой психологии, межличностных отношений и закономерностей окружающего мира. Результатом этих исследований стали знаменитые рубаи, которые сохраняют свою актуальность и философскую значимость по сей день.

Обманчив и фальшив любого счастья лик, Что алчностью мутит нам бытия родник. И вздох длиною в жизнь один лишь — бескорыстье. Живущий для других единственно велик!

В своем четверостишии автор проводит аналогию между эгоизмом и алчностью, подчеркивая разрушительный характер подобной модели поведения, которая ведет к личностной деградации.

Напротив, бескорыстное служение интересам других людей способствует достижению истинного величия. Такого человека будет помнить не одно поколение.

В современных реалиях идеи Хайяма приобретают особую значимость, что делает их важным ориентиром для каждого человека.

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