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Омар Хайям о ничтожности человека: и спустя 1000 лет его слова цепляют струны души — стоит прислушаться, чтобы познать себя

Опубликовано: 2 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Омар Хайям о ничтожности человека: и спустя 1000 лет его слова цепляют струны души — стоит прислушаться, чтобы познать себя
Омар Хайям о ничтожности человека: и спустя 1000 лет его слова цепляют струны души — стоит прислушаться, чтобы познать себя
Городовой ру
Мудрые цитаты великого поэта

Тенденция к самопознанию становится все более актуальной. Люди стремятся к анализу своих действий и эмоциональных состояний, выстраивая жизненную стратегию для достижения внутренней гармонии.

В этом контексте значительную ценность представляют философские изречения выдающихся мыслителей, среди которых особое место занимает иранский ученый Омар Хайям.

Его четверостишия, созданные более тысячи лет назад, сохраняют свою актуальность и сегодня. Примером может служить следующее произведение автора:

Загадочность всего — безмерье бытия. Пред безднами его ничто и ты, и я. Но весть, что есть оно, мы все-таки вмещаем — Приток большой реки, хоть малая струя…

Мыслитель акцентирует внимание на незначительности человека в масштабах Вселенной, подчеркивая при этом значимость его вклада в формирование окружающего мира. Хайям проводит аналогию с притоками реки, которые в совокупности образуют мощный поток.

Фото: сгенерировано ИИ.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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