Что нельзя делать 20 ноября, иначе можно испортить себе будущее: народные приметы на Федотов день

20 ноября в народном календаре — Федотов день, или Федот Ледостав. К этой дате реки обычно покрываются крепким льдом, а жизнь замирает до весны.

Предки считали день важным рубежом и старались провести его правильно, чтобы зима прошла благополучно.

Что можно и нужно делать

Занимайтесь рукоделием: святой Феодот считался покровителем мастериц, поэтому шитьё, прядение и ткачество в этот день сулили особую прочность вещам. Готовьте рыбные блюда: улов не продавали, а оставляли в семье, чтобы удача не ушла вместе с рыбой. Покормите птиц — кормушка возле дома привлекает достаток и мир. Будущим мамам стоит помолиться у иконы «Взыграние» и провести день в спокойствии, без спешки и дурных мыслей.

Чего избегать

Не беритесь за вязание — это единственное рукоделие, которое в Федотов день считалось плохой приметой. Не ссорьтесь и не ругайтесь: конфликты могли обернуться проблемами со здоровьем. Не обижайте птиц и не разоряйте кормушки — это привлекает беды. Рыбакам не стоит продавать улов, иначе следующий год будет неудачным. Беременным нельзя лениться и перекусывать на ходу, чтобы ребёнок не вырос беспокойным.

Приметы погоды

Гололёд предвещает затяжные морозы. Снегопад сулит весной большое половодье. Если лёд встал грудами, а не гладко, ждите хорошего урожая зерновых. Громкое чириканье птиц днём — к скорому снегопаду.

Лайфхак от рыбаков

После ужина соберите все рыбные косточки и выбросьте их в снег недалеко от дома. По старой традиции это привлекает хороший улов в следующий раз.