Сколько нужно проехать на машине, чтобы зарядился аккумулятор: важно знать автомобилистам

Как поддерживать высокий заряд АКБ в холодное время года

С приходом холодов дорога до работы на своем авто радует особенно, ведь это позволяет в тепле добраться до точки назначения. Чаще всего зимой совершаются короткие поездки, что может привести к проблемам. На начальных этапах их невозможно заметить, но позже уже видно, что машина хуже заводится в мороз. Ситуация может возникнуть даже в том случае, если АКБ меняли всего нескоько месяцев назад.

Как холод влияет на АКБ

В холод АКБ испытывает более значительную нагрузку, чем в теплое время года. Если аккумулятор приобретен давно, то проблема становится еще более ощутимой.

Если двигатель уже заработал, то генератор начинает восполнять заряд АКБ, но при холоде это происходит медленно. Когда на улице -20 градусов, то на возвращение заряда АКБ уходит примерно 20 минут. Если дорога до работы занимает 10-15 минут, то заряд не успевает восстановиться.

При эксплуатации машины в подобном режиме на протяжении нескольких недель уже можно заметить, что она заводится хуже. В некоторых случаях АКБ оказывается полностью разряженным.

Преимущество долгих поездок

Если совершать долгие поездки, то аккумулятор начинает лучше принимать заряд из-за нагрева подкапотного пространства. Чем холоднее на улице, тем больше потребуется времени на восполнение заряда, сообщает njcar.ru.

Для полного заряда аккумулятора в городе при -20 градусах понадобится примерно 2 часа езды. На трассе достаточно 1-1,5 часа.

Для автомобилей с непосредственным впрыском длительная дорога принесет пользу и по другой причине. Если пуск является холодным, то в бензин способно попасть моторное масло. При короткой поездке он не может испариться, из-за чего нарушается процесс смазывания деталей. Длительная поездка помогает предотвратить такую неприятность.

Фото: Сгенерировано ИИ

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