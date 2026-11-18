Петербуржцев предупредили о мошеннической схеме при покупке товаров из Китая

Как не попасться на уловки мошенников

В интернете всё чаще встречаются заманчивые предложения о продаже товаров из‑за рубежа — но за привлекательной ценой нередко прячется обман. Мошенники маскируются под продавцов и вытягивают деньги под видом доставки, страховки или таможенного оформления.

Как работает схема обмана

Злоумышленники публикуют объявления с подозрительно низкими ценами на разных каналах и площадках. В переписке они просят внести предоплату, а затем — доплатить за доставку, страхование или таможенное оформление.

Чтобы усыпить бдительность, присылают поддельные квитанции и документы об отправке. Итог всегда один: покупатель остаётся без товара, а собеседник исчезает после отказа от очередного платежа, сообщает источник.

Что говорят правоохранители

В Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предупреждают: такие схемы активно распространяются, и число пострадавших растёт.

Полицейские советуют не переводить деньги без надёжных подтверждений и обязательно проверять данные через официальные сервисы.

Как не потерять деньги: простые правила безопасности

не переводите деньги на счета физлиц, если не уверены в подлинности продавца — легальные магазины используют защищённые платёжные системы;

сверяйте информацию о транспортных компаниях и статусы отправлений только через официальные сайты и приложения служб доставки;

с подозрением относитесь к просьбам оплатить дополнительные услуги вроде таможенного оформления — часто это просто предлог для сбора денег;

при малейших сомнениях прекращайте переписку и сохраняйте все сообщения, реквизиты и скриншоты — это пригодится для обращения в полицию.

Слишком низкая цена и срочные платежи — почти всегда тревожный сигнал. Лучше потратить пару минут на проверку, чем потом пытаться вернуть деньги.

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