Мошенничество

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Злоумышленники начали масштабную рассылку фишинговых SMS и писем, предлагая перейти по ссылке для установки приложения.
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