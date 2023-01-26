Мошенничество

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Выходя из дома, стоит быть на чеку.
В магазинах стоит быть предельно аккуратными.
Юрист была наказана не просто так.
Рискуете стать клиентом коллекторов.
Самые популярные способы мошенничества.
Схема продумана отлично.
На связи явный прохиндей.
Любовь в соцсетях может обернуться жестким разочарованием.
На уловку попадались только любители розыгрышей.
Всплекс звонков злоумышленников пришелся на август.
Никто не заметил подвоха.
Вино горело круче спирта.
Удобный способ оплаты становится опасным.
Можно и не отличить подделку.
Важно следовать советам.
Ради экономии можно пойти на хитрость.
Мошенническая схема работает исправно.
Женщине пришлось занимать деньги у всей родни.
Злоумышленники даже готовы назвать номер дела.