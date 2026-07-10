Фразы, которые отпугивают мошенников - запомните их

Как сбить с толку телефонного злодея

Телефонные аферисты не сдают позиций: их скрипты становятся изощрённее, а напор — жёстче. Но у обычного человека есть простой и действенный способ не попасться на удочку: не играть по правилам мошенника.

В чём сила мошенника: спешка и страх

Любой звонок от лжесотрудника держится на двух китах: заготовленной речи и искусственном дефиците времени. Аферист методично нагнетает обстановку — счёт вот-вот заблокируют, кредит уже оформляют, срочно назовите код.

Цель — заставить человека действовать на эмоциях, не включая голову. Как только жертва начинает сомневаться или задавать неудобные вопросы, «программа» даёт сбой: собеседник запинается, теряет уверенность и чаще всего сам сворачивает разговор.

Фразы, которые ломают скрипт: что сказать

Вот несколько проверенных формулировок, которые ставят мошенника в тупик:

«Я перезвоню по официальному номеру банка — с сайта или с карты» . Это сразу лишает смысла весь звонок: подменный номер перестаёт работать.

. Это сразу лишает смысла весь звонок: подменный номер перестаёт работать. «Любые операции провожу только лично в отделении с паспортом». Так вы отсекаете все попытки решить вопрос дистанционно.

Так вы отсекаете все попытки решить вопрос дистанционно. «Прошу прислать официальное уведомление с печатью — по телефону ничего не подтверждаю». Формальность убивает спешку и лишает мошенника рычагов давления.

Вывод

Главное оружие против телефонных аферистов — спокойствие и отказ от срочных решений. Если собеседник торопит и давит на эмоции, это повод немедленно прекратить разговор. Достаточно не следовать чужому сценарию, чтобы лишить мошенника шанса на успех. Об этом сообщает "AndroidLime" (18+).

Личный опыт автора

Однажды мне позвонили якобы из службы безопасности банка и стали настойчиво просить код из SMS «для защиты счёта». Я спокойно ответила, что перезвоню сама по номеру с карты. Тон на том конце провода моментально изменился: «Но это срочно!», «Нельзя откладывать!». Я просто попрощалась и положила трубку. С тех пор при любом сомнительном звонке выбираю паузу и проверку через официальные каналы — и ни разу не пожалела.

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