Доходы от 200 тысяч: названы профессии с самыми высокими зарплатами в Петербурге в июле

Рынок труда в Северной столице продолжает удивлять: в июле отдельные вакансии предлагают суммы, сопоставимые с доходами топ‑менеджеров.
Эксперты SuperJob проанализировали предложения в Петербурге и выделили направления, где работодатели готовы платить по‑настоящему щедро.
Особенно выделяются сферы, где остро не хватает квалифицированных кадров.
Кто зарабатывает больше всех
В лидерах рейтинга — профессии, требующие серьезной подготовки либо особой ответственности. На вершине списка — водитель категории E: за эту работу предлагают от 220 тысяч рублей.
Не сильно отстают IT‑специалисты и врачи узкого профиля: например, Backend‑разработчику обещают от 200 тысяч, а травматологу‑ортопеду — от 190 тысяч.
В десятку также попали инженеры‑проектировщики и водители самосвалов: их доходы на пике могут превышать 190 и 210 тысяч рублей соответственно.
Что стоит учитывать тем, кто присматривается к топовым вакансиям:
- проверьте, соответствуют ли ваши навыки требованиям: для высоких зарплат часто нужен солидный опыт;
- не игнорируйте смежные направления: иногда чуть менее «громкая» вакансия дает сопоставимый доход при меньшей нагрузке;
- обращайте внимание не только на оклад, но и на условия: график, компенсации, соцпакет — они ощутимо влияют на реальный доход.
Высокий уровень зарплат в отдельных нишах — сигнал о дефиците кадров: работодатели буквально борются за специалистов. Такая ситуация открывает хорошие возможности для тех, кто готов вкладываться в навыки или менять вектор карьеры.
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