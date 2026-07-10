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Доходы от 200 тысяч: названы профессии с самыми высокими зарплатами в Петербурге в июле

Опубликовано: 10 июля 2026 14:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
Доходы от 200 тысяч: названы профессии с самыми высокими зарплатами в Петербурге в июле
фото legion-media
Рейтинг профессий с самыми большими зарплатами

Рынок труда в Северной столице продолжает удивлять: в июле отдельные вакансии предлагают суммы, сопоставимые с доходами топ‑менеджеров.

Эксперты SuperJob проанализировали предложения в Петербурге и выделили направления, где работодатели готовы платить по‑настоящему щедро.

Особенно выделяются сферы, где остро не хватает квалифицированных кадров.

Кто зарабатывает больше всех

В лидерах рейтинга — профессии, требующие серьезной подготовки либо особой ответственности. На вершине списка — водитель категории E: за эту работу предлагают от 220 тысяч рублей.

Не сильно отстают IT‑специалисты и врачи узкого профиля: например, Backend‑разработчику обещают от 200 тысяч, а травматологу‑ортопеду — от 190 тысяч.

В десятку также попали инженеры‑проектировщики и водители самосвалов: их доходы на пике могут превышать 190 и 210 тысяч рублей соответственно.

Что стоит учитывать тем, кто присматривается к топовым вакансиям:

  • проверьте, соответствуют ли ваши навыки требованиям: для высоких зарплат часто нужен солидный опыт;
  • не игнорируйте смежные направления: иногда чуть менее «громкая» вакансия дает сопоставимый доход при меньшей нагрузке;
  • обращайте внимание не только на оклад, но и на условия: график, компенсации, соцпакет — они ощутимо влияют на реальный доход.

Высокий уровень зарплат в отдельных нишах — сигнал о дефиците кадров: работодатели буквально борются за специалистов. Такая ситуация открывает хорошие возможности для тех, кто готов вкладываться в навыки или менять вектор карьеры.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда могут устроиться подростки на работу.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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