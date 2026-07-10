Городовой / Новости Петербурга / Власти Петербурга и Ленобласти обсуждают новую систему продажи бензина по QR
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса Полезное
Жителям Петербурга напомнили, как правильно пользоваться кондиционерами в транспорте Новости Петербурга
Вторичка Петербурга: средняя цена студии достигла 8,2 млн рублей Новости Петербурга
"5 лет в Финляндии, а удивляюсь до сих пор": к каким вещам в стране привыкнуть невозможно - русским будет тяжело Полезное
Перестала мучиться с лавандой: поняла 3 правила — и она цветёт как в Провансе Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Власти Петербурга и Ленобласти обсуждают новую систему продажи бензина по QR

Опубликовано: 10 июля 2026 15:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
Власти Петербурга и Ленобласти обсуждают новую систему продажи бензина по QR
фото legion-media
Цель — гарантировать, что у людей не возникнет проблем с заправкой автомобиля

Ситуация с топливом в двух соседних регионах остаётся в центре внимания чиновников: власти ищут способы избежать перебоев и сдержать спекулятивный спрос. По данным СМИ, в числе обсуждаемых инструментов — довольно необычные для рядового водителя решения.

Что хотят ввести на заправках

Вице‑губернатор Ленобласти по ТЭК Денис Седов подтвердил, что чиновники прорабатывают сразу несколько вариантов стабилизации рынка. Среди них — продажа бензина по QR‑кодам и схема «чет‑нечет», когда машины заправляют в зависимости от последней цифры госномера.

Смысл этих мер простой: распределить поток автомобилистов и не дать скупить топливо крупными партиями.

Как вести себя водителям, если новые правила всё‑таки введут:

  • следите за официальными сообщениями: детали запуска (даты, список АЗС) будут публиковать на сайтах властей и в городских чатах;
  • заранее продумывайте маршрут: при схеме «чет‑нечет» часть станций может быть недоступна в «не ваш» день;
  • держите под рукой подтверждение права на покупку топлива (если это QR‑код или иной электронный документ).

Предлагаемые меры звучат непривычно, но их логика понятна: нужно исключить ажиотаж и обеспечить равномерный доступ к топливу. Для водителей это означает чуть больше планирования поездок, зато снижается риск столкнуться с пустым баком из‑за внезапного дефицита. Об этом сообщает канал "РБК" (18+).

Мнение горожан

Часть автомобилистов относится к идее настороженно: людям не хочется запоминать дополнительные правила и зависеть от цифровых сервисов. Другие, наоборот, считают, что временные ограничения лучше, чем пустые колонки и скачки цен — и готовы потерпеть неудобства ради стабильности.

Ранее «Городовой» рассказывал, как работают сервисы для поиска топлива в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью