Власти Петербурга и Ленобласти обсуждают новую систему продажи бензина по QR

Ситуация с топливом в двух соседних регионах остаётся в центре внимания чиновников: власти ищут способы избежать перебоев и сдержать спекулятивный спрос. По данным СМИ, в числе обсуждаемых инструментов — довольно необычные для рядового водителя решения.
Что хотят ввести на заправках
Вице‑губернатор Ленобласти по ТЭК Денис Седов подтвердил, что чиновники прорабатывают сразу несколько вариантов стабилизации рынка. Среди них — продажа бензина по QR‑кодам и схема «чет‑нечет», когда машины заправляют в зависимости от последней цифры госномера.
Смысл этих мер простой: распределить поток автомобилистов и не дать скупить топливо крупными партиями.
Как вести себя водителям, если новые правила всё‑таки введут:
- следите за официальными сообщениями: детали запуска (даты, список АЗС) будут публиковать на сайтах властей и в городских чатах;
- заранее продумывайте маршрут: при схеме «чет‑нечет» часть станций может быть недоступна в «не ваш» день;
- держите под рукой подтверждение права на покупку топлива (если это QR‑код или иной электронный документ).
Предлагаемые меры звучат непривычно, но их логика понятна: нужно исключить ажиотаж и обеспечить равномерный доступ к топливу. Для водителей это означает чуть больше планирования поездок, зато снижается риск столкнуться с пустым баком из‑за внезапного дефицита. Об этом сообщает канал "РБК" (18+).
Мнение горожан
Часть автомобилистов относится к идее настороженно: людям не хочется запоминать дополнительные правила и зависеть от цифровых сервисов. Другие, наоборот, считают, что временные ограничения лучше, чем пустые колонки и скачки цен — и готовы потерпеть неудобства ради стабильности.
Ранее «Городовой» рассказывал, как работают сервисы для поиска топлива в Петербурге.