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Сервисы для поиска топлива в Петербурге: как работают и кому доверять

Опубликовано: 10 июля 2026 11:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Сервисы для поиска топлива в Петербурге: как работают и кому доверять
фото legion-media
Можно ли верить приложениям для поиска бензина

Водители Петербурга следят за ситуацией с топливом, но власти и эксперты призывают не паниковать. Председатель

Заксобрания Александр Бельский оценил обстановку как стабильную и напомнил, что город уже преодолевал непростые периоды — нынешние трудности тоже удастся пройти.

Что говорят власти и эксперты

Городские власти считают ситуацию контролируемой: топливо на АЗС есть, а лимиты отпуска составляют от 20 до 100 литров на машину. При этом проблема не локальная — перебои фиксируются в ряде регионов, вопрос держат на контроле на федеральном уровне.

Эксперт Дмитрий Тортев советует доверять крупным сетевым АЗС: у них выше гарантия качественного топлива. Причина в том, что вертикально-интегрированные холдинги сами производят бензин и продают его через свои станции — так меньше рисков столкнуться с низкосортным продуктом.

Реальная обстановка на заправках

Корреспонденты проверили несколько АЗС и увидели разную картину: где-то очереди, где-то — почти пусто. На одних станциях действует лимит по объёму, на других временно нет отдельных марок бензина. При этом электронные сервисы помогают заранее оценить ситуацию. Об этом сообщает канал "Комсомольская правда - Санкт-Петербург" (18+).

Вот на что стоит обращать внимание:

  • статус АЗС в сервисах (работает/не работает, есть ли топливо);
  • отметки о длине очереди и лимитах отпуска;
  • наличие нужной марки бензина (92-й, 95-й, ДТ);
  • сообщения от самих водителей в народных картах.

Ситуация с бензином непростая, но не критичная. Сервисы помогают планировать поездки, а выбор крупных сетей снижает риски. Главное — не поддаваться панике и проверять информацию в нескольких источниках.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге обвалились продажи бензина из Белоруссии.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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