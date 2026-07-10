Сервисы для поиска топлива в Петербурге: как работают и кому доверять

Водители Петербурга следят за ситуацией с топливом, но власти и эксперты призывают не паниковать. Председатель
Заксобрания Александр Бельский оценил обстановку как стабильную и напомнил, что город уже преодолевал непростые периоды — нынешние трудности тоже удастся пройти.
Что говорят власти и эксперты
Городские власти считают ситуацию контролируемой: топливо на АЗС есть, а лимиты отпуска составляют от 20 до 100 литров на машину. При этом проблема не локальная — перебои фиксируются в ряде регионов, вопрос держат на контроле на федеральном уровне.
Эксперт Дмитрий Тортев советует доверять крупным сетевым АЗС: у них выше гарантия качественного топлива. Причина в том, что вертикально-интегрированные холдинги сами производят бензин и продают его через свои станции — так меньше рисков столкнуться с низкосортным продуктом.
Реальная обстановка на заправках
Корреспонденты проверили несколько АЗС и увидели разную картину: где-то очереди, где-то — почти пусто. На одних станциях действует лимит по объёму, на других временно нет отдельных марок бензина. При этом электронные сервисы помогают заранее оценить ситуацию. Об этом сообщает канал "Комсомольская правда - Санкт-Петербург" (18+).
Вот на что стоит обращать внимание:
- статус АЗС в сервисах (работает/не работает, есть ли топливо);
- отметки о длине очереди и лимитах отпуска;
- наличие нужной марки бензина (92-й, 95-й, ДТ);
- сообщения от самих водителей в народных картах.
Ситуация с бензином непростая, но не критичная. Сервисы помогают планировать поездки, а выбор крупных сетей снижает риски. Главное — не поддаваться панике и проверять информацию в нескольких источниках.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге обвалились продажи бензина из Белоруссии.