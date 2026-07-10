Школы Ленобласти переходят на биометрический вход с использованием ИИ

В Ленинградской области готовят необычный образовательный эксперимент: с 1 сентября в 10 школах стартует пилотный проект «ИИ‑школа». Это не про замену учителей, а про то, как технологии могут разгрузить педагогов и добавить в учёбу интерактивности.
Что появится в школах
Проект рассчитан на полгода тестовой работы, и за это время в учебных заведениях опробуют сразу несколько цифровых решений. Вот ключевые новшества:
- умный пропускной стенд — появится первым в школе Ново‑Девяткино; вход по сканированию лица возможен только с письменного согласия родителей, привычные карточки и брелоки останутся;
- ассистент для учителя — ИИ будет обрабатывать аудиозаписи уроков и выдавать методические подсказки;
- 3D‑моделирование для детей — на базе нейросети Kandinsky 3D ребята смогут превращать текст и фото в объёмные модели, а затем распечатывать их на 3D‑принтерах.
Советы родителям и педагогам
Если школа в пилотной десятке, стоит заранее уточнить в администрации, как работает пропускная система и какие данные собирают. Не стоит бояться новых инструментов: ИИ‑ассистент не заменит учителя, а лишь снимет часть рутины.
Поддержите интерес ребёнка к 3D‑проектам — даже простая модель даст полезный практический опыт. Спокойное отношение превратит новинки в рабочий инструмент для учёбы. Об этом передает «Вечерка» (18+).
«ИИ‑школа» — это попытка соединить традиции и технологии так, чтобы польза была и учителям, и детям. Главное — сохранять баланс и следить, чтобы инновации работали на учебный процесс, а не усложняли его.
Ранее «Городовой» рассказывал, в каких вузах Петербурга самый большой конкурс.