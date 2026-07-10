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Школы Ленобласти переходят на биометрический вход с использованием ИИ

Опубликовано: 10 июля 2026 10:25
 Проверено редакцией
Городовой ру
Школы Ленобласти переходят на биометрический вход с использованием ИИ
фото legion-media
Как будет работать вход по лицу

В Ленинградской области готовят необычный образовательный эксперимент: с 1 сентября в 10 школах стартует пилотный проект «ИИ‑школа». Это не про замену учителей, а про то, как технологии могут разгрузить педагогов и добавить в учёбу интерактивности.

Что появится в школах

Проект рассчитан на полгода тестовой работы, и за это время в учебных заведениях опробуют сразу несколько цифровых решений. Вот ключевые новшества:

  • умный пропускной стенд — появится первым в школе Ново‑Девяткино; вход по сканированию лица возможен только с письменного согласия родителей, привычные карточки и брелоки останутся;
  • ассистент для учителя — ИИ будет обрабатывать аудиозаписи уроков и выдавать методические подсказки;
  • 3D‑моделирование для детей — на базе нейросети Kandinsky 3D ребята смогут превращать текст и фото в объёмные модели, а затем распечатывать их на 3D‑принтерах.

Советы родителям и педагогам

Если школа в пилотной десятке, стоит заранее уточнить в администрации, как работает пропускная система и какие данные собирают. Не стоит бояться новых инструментов: ИИ‑ассистент не заменит учителя, а лишь снимет часть рутины.

Поддержите интерес ребёнка к 3D‑проектам — даже простая модель даст полезный практический опыт. Спокойное отношение превратит новинки в рабочий инструмент для учёбы. Об этом передает «Вечерка» (18+).

«ИИ‑школа» — это попытка соединить традиции и технологии так, чтобы польза была и учителям, и детям. Главное — сохранять баланс и следить, чтобы инновации работали на учебный процесс, а не усложняли его.

Ранее «Городовой» рассказывал, в каких вузах Петербурга самый большой конкурс.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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