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Синоптики предупреждают: на Русскую равнину идёт мощный циклон

Опубликовано: 10 июля 2026 09:34
 Проверено редакцией
Синоптики предупреждают: на Русскую равнину идёт мощный циклон
Синоптики предупреждают: на Русскую равнину идёт мощный циклон
Legion-Media
  Два циклона атакуют Россию: «Бернадетт» и каспиец сольются в суперциклон — Москву ждут ливни, град и половина месячной нормы осадков за выходные.

На Русскую равнину обрушились сразу два активных циклона. Североатлантический «Бернадетт» накануне прошёлся по Калининградской области: ураганный ветер до 29 м/с повалил более сотни деревьев, множество населённых пунктов осталось без электричества. Каспийский циклон принёс паводки в Дагестан, оползни и камнепады перекрыли десятки дорог.

В центральных регионах тоже неспокойно: в Курске отмечались аварийные отключения электричества, в Москве и Подмосковье — скоротечные ливни и локальные подтопления. Об этом рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Сегодня: кто больше нальёт

«Бернадетт» продолжает заливать Калининград, каспиец обрушит больше половины месячной нормы дождя на север Башкирии. Интенсивные осадки охватят Белгородскую и Курскую области. В Курске за среду выпало 8 мм, к вечеру четверга прибавится ещё 19. Итог за дождливую сессию — 45% от июльской нормы.

Выходные: суперциклон над Москвой

Каспиец и «Бернадетт» сольются в единый мощный циклон. В эпицентре окажутся столица и область: в субботу и воскресенье местами выпадет свыше 50 мм дождя. В пятницу через Москву пройдёт холодный фронт — возможны смерчи, град 2–5 мм. В субботу — 15 мм, в воскресенье — 20 мм, в понедельник — 10 мм. Итого: 45 мм за три дня, половина месячной нормы.

Санкт-Петербург: передышка и жара

В Петербурге в четверг ещё возможны дожди с грозами (+21), но затем погода улучшится. На выходных воздух прогреется до +28...+30, осадки маловероятны.

Вывод

Два циклона принесут на Русскую равнину мощные ливни, штормовой ветер и риск подтоплений. К выходным они сольются в суперциклон, который выльет на Москву половину месячной нормы осадков. В Петербурге — жара и солнце. Следите за прогнозами и готовьтесь к капризам погоды.

Ранее мы рассказывали, что "Бернадетт" принесёт ливни и ветер до 21 м/с.

Автор:
Евгения Сухова
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