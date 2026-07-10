Ларьки без поблажек: новые требования к торговцам в Петербурге

Городские власти вплотную подошли к финалу работы над правилами размещения нестационарных торговых объектов на частной территории. Вопрос балансирует на стыке интересов бизнеса и жителей: с одной стороны — развитие торговли, с другой — комфорт во дворах.
Что хотят закрепить в постановлении
Ключевая задача документа — выстроить прозрачную систему, где ни одна сторона не окажется в проигрыше. Особое внимание уделено защите прав жильцов: размещение НТО на придомовой территории допустимо только при реальном согласии собственников.
Вот основные предложения, которые обсуждают эксперты:
- голосование по размещению НТО проводить строго через ГИС ЖКХ — это снизит риск подделок;
- обязать УК, ТСЖ и СНТ включать в договоры аренды пункт о демонтаже объекта в течение 2 дней, если его исключили из схемы;
- дать уже действующим объектам упрощённый порядок включения в схему — чтобы закон не работал «назад»;
- спорные случаи (особенно с крупными объектами вроде автосервисов) решать только через суд.
Сроки и последствия
Постановление планируют опубликовать до 1 сентября 2026 года. С этой даты начнётся первый этап: участки на частной земле придётся вносить в городскую схему размещения НТО. А с 1 марта 2027 года заработает полный запрет на торговлю вне схемы — нарушителей ждут штрафы. Об этом передает "Деловой Петербург" (18+).
Новые правила призваны сделать рынок малоформатной торговли прозрачнее. Главное — соблюсти баланс: дать бизнесу понятные условия, а жителям — реальные рычаги влияния. Если система будет выстроена грамотно, выиграют обе стороны.
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