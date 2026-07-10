За какие нарушения пассажира могут высадить из поезда - оспорить не удастся: требования РЖД

При путешествии на поезде важно соблюдать правила, которые устанавливаются РЖД. Если проигнорировать некоторые из них, то пассажира могут высадить на ближайшей станции. Их нужно рассмотреть подробнее.

Высадить из поезда могут за те действия, которые способны повлиять на безопасность движения, а также за уголовные и административные нарушения. К ним можно отнести:

На данный момент безбилетный проезд практически исключен, так как проводники проверяют билеты тщательнее, чем раньше. Но шанс все-таки есть. При обнаружении “зайца” будет предложено приобрести билет, но в случае отказа его ожидает высадка на ближайшей станции.

“Заболевшего пассажира нельзя высадить из поезда, даже если попутчики жалуются на него проводнику. Выгнать нельзя и за то, что человек с верхней полки сидит на нижней. В правилах есть график, по которому пассажир с верхней полки имеет право сидеть внизу три раза в день, но на деле, конечно, проще договориться с соседями и сидеть там, где вы хотите, в удобное время”, - сообщил портал “Яндекс-Путешествия”.