За какие нарушения пассажира могут высадить из поезда - оспорить не удастся: требования РЖД

При путешествии на поезде важно соблюдать правила, которые устанавливаются РЖД. Если проигнорировать некоторые из них, то пассажира могут высадить на ближайшей станции. Их нужно рассмотреть подробнее.
Нарушение общественного порядка
Высадить из поезда могут за те действия, которые способны повлиять на безопасность движения, а также за уголовные и административные нарушения. К ним можно отнести:
- нарушение покоя пассажиров с 23:00 до 6:00;
- попытку дернуть стоп-кран или высунуться из окон;
- сон в тех местах, которые для этого не предназначены;
- угрозы пассажирам или проводнику, попытку драки;
- продажа попутчикам каких-либо товаров.
Безбилетный проезд
На данный момент безбилетный проезд практически исключен, так как проводники проверяют билеты тщательнее, чем раньше. Но шанс все-таки есть. При обнаружении “зайца” будет предложено приобрести билет, но в случае отказа его ожидает высадка на ближайшей станции.
В каких ситуациях высадка пассажира не является возможной
“Заболевшего пассажира нельзя высадить из поезда, даже если попутчики жалуются на него проводнику. Выгнать нельзя и за то, что человек с верхней полки сидит на нижней. В правилах есть график, по которому пассажир с верхней полки имеет право сидеть внизу три раза в день, но на деле, конечно, проще договориться с соседями и сидеть там, где вы хотите, в удобное время”, - сообщил портал “Яндекс-Путешествия”.
Опыт автора
“Я часто путешествую на поезде, но с высадкой пассажира сталкивалась лишь однократно. Мужчина в соседнем вагоне пытался дернуть стоп-кран из-за любопытства, но ему пришлось покинуть поезд на ближайшей станции. Полагаю, что ему был выписан штраф”, - заявила Полина Аксенова.
Ранее портал "Городовой" рассказал, может ли проводник пересадить пассажира с нижней полки на верхнюю.