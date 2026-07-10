Густой, как студень: рецепт джема из слив без загустителя — нежный, с легкой кислинкой

Новости по теме

В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В апреле вишне – обязательно: 2 стакана под каждый куст – и летом ягод нарастет тьма, будут крупнее сливы и слаще сахара

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Не абрикос и не слива: растет в любом климате - сладкие плоды хоть для варенья, хоть для компота

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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В апреле орхидее – важнее воды: 1 шт. в воду – и фаленопсис мощно цветет круглый год, бутоны лезут один за другим

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