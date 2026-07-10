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Густой, как студень: рецепт джема из слив без загустителя — нежный, с легкой кислинкой

Опубликовано: 10 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Густой, как студень: рецепт джема из слив без загустителя — нежный, с легкой кислинкой
Густой, как студень: рецепт джема из слив без загустителя — нежный, с легкой кислинкой
Городовой ру
Ароматный джем из слив

Слива является универсальным ингредиентом для приготовления разнообразных блюд, которые могут быть поданы как в качестве легкого обеда, так и изысканного ужина. Она гармонично сочетается с другими сезонными фруктами и овощами, что позволяет использовать ее в салатах для придания им яркого вкуса и аромата.

Традиционные заготовки, такие как варенья, джемы и компоты, позволяют сохранить вкус лета на протяжении всего зимнего периода. Насыщенный сливовый джем является превосходной заготовкой для холодного времени года. Его можно использовать в качестве начинки для пирогов, пирожков и тортов. Данный джем отличается не только превосходным вкусом и ароматом, но и полезными свойствами.

Ингредиенты:

  • Сливы — 900 г;
  • Сахар — 300 г;
  • Вода — 50 мл.

Приготовление

Подготовка слив включает их мытье, разрезание пополам и удаление косточек. Подготовленные сливы необходимо взвесить и поместить в кастрюлю.

Добавьте воду и доведите до кипения. Затем измельчите массу блендером, добавьте сахар и тщательно перемешайте.

Варите джем в течение одного часа. Разлейте его в стерилизованные банки и храните в прохладном месте.

Ранее мы рассказали, как сделать варенье из черноплодной рябины.

Автор:
Ксения Давыдова
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