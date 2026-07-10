Густой, как студень: рецепт джема из слив без загустителя — нежный, с легкой кислинкой

Слива является универсальным ингредиентом для приготовления разнообразных блюд, которые могут быть поданы как в качестве легкого обеда, так и изысканного ужина. Она гармонично сочетается с другими сезонными фруктами и овощами, что позволяет использовать ее в салатах для придания им яркого вкуса и аромата.
Традиционные заготовки, такие как варенья, джемы и компоты, позволяют сохранить вкус лета на протяжении всего зимнего периода. Насыщенный сливовый джем является превосходной заготовкой для холодного времени года. Его можно использовать в качестве начинки для пирогов, пирожков и тортов. Данный джем отличается не только превосходным вкусом и ароматом, но и полезными свойствами.
Ингредиенты:
- Сливы — 900 г;
- Сахар — 300 г;
- Вода — 50 мл.
Приготовление
Подготовка слив включает их мытье, разрезание пополам и удаление косточек. Подготовленные сливы необходимо взвесить и поместить в кастрюлю.
Добавьте воду и доведите до кипения. Затем измельчите массу блендером, добавьте сахар и тщательно перемешайте.
Варите джем в течение одного часа. Разлейте его в стерилизованные банки и храните в прохладном месте.
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